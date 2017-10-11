Xperia XZ1 Türkiye'de satışta! İşte tüm özellikleri

Ekran tarafında ise 1080p çözünürlüğe sahip 424ppi’lık IPS LCD bizleri karşılayacak. 5.2 inçlik bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak.

Donanım tarafındaysa Qualcomm’un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 835 Xperia XZ1’e güç verecek. Ona Adreno 540 GPU eşlik edecek.

4 GB RAM ile gelecek olan Xperia XZ1, 64 ve 128 GB’lık depolama alanını bizlere sunacak. Ayrıca bu depolama alanı SD Card ile arttırılabilecek.

Diğer bir merak edilen konuysa kamera. Xperia XZ1 kamera tarafında hayli iddialı olsa da ana kameranın f/2.0 diyafram açıklığına sahip olması biraz düşündürücü. 23 MP’lik arka kamera Sony’e ait EIS teknolojisini kullanmaya devam edecek. 13 MP’lik ön kamera da tıpkı arkda kamera gibi 4K çekim yapabilecek. Ayrıca her iki kamerada da HDR özelliği bulunuyor.

Batarya tarafındaysa bizleri 2700 mAh’lık bir pil karşılıyor ve bu batarya QuickCharge 3.0 destekliyor.Xperia XZ1 fiyatı 600 Euro olarak belirlenmiş durumda. Chazın önümüzdeki hafta satışa sunulacağını belirtelim. Aynı zamnda Xperia XZ1 kutudan Android 8.0 ile çıkacak.







Xperia XZ1, bugün perakende satış noktalarında, 16 Ekim itibariyle Vodafone ve çok yakında Türk Telekom bayilerinde sizleri bekliyor.

Xperia XZ1 teknik özellikleri

Boyutlar: 148 x 73.4 x 7.4 mm

Ağırlık: 155 gram

Ekran: 5 inç IPS LCD ekran 1080p 424ppi

İşlemci: Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835

GPU: Adreno 540

Bellek: 4 GB

Depolama alanı: 64/128 GB

Ana Kamera: f/2.0 19 MP 4K çekim, HDR, EIS

Ön Kamera: 13 MP 4K çekim, HDR

Batarya: 2700 mAh kablosuz şarj ve QuicCharge 3.0 destekli

Renk seçenekleri: Siyah, Gümüş, Mavi, Pembe