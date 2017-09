Xiaomi sadece 2 gÃ¼nde 1 milyon telefon sattÄ±!

Dünyanın en büyük 4. Akıllı telefon firması olan Xiaomi, Hindistan’da düzenlenen bir etkinlikte 2 günde 1 milyondan fazla satış yaparak büyük bir başarıya daha imza attı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlikte bu satışı 18 günde yapan firmanın bu yılki başarısının nedeni bilinmiyor. Çin’in Apple’ı olarak adlandırılan şirket bu yıl saniyede 5 telefon satmayı başararak Hindistan pazarında da kendini kanıtladı.

Firmanın en cok rağbetgören modeli The Redmi Note 4 oldu. The Redmi Note 4, 5.5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüklü 2.5D kavisli camla kaplı ekrana sahip. On çekirdekli MediaTek Helio X20 işlemciden güç alan akıllı telefonun bellek birimi iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor. 2 GB RAM’in yer verildiği modelde 16 GB, 3 GB RAM’e sahip modelde ise 64 GB dahili depolama kullanılıyor.

Satış Amazon ve Flipkart partner mağazalarının desteğiyle gerçekleştirildi.