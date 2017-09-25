Xiaomi sadece 2 gÃ¼nde 1 milyon telefon sattÄ±!

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 4. AkÄ±llÄ± telefon firmasÄ± olan Xiaomi, Hindistanâ€™da dÃ¼zenlenen bir etkinlikte 2 gÃ¼nde 1 milyondan fazla satÄ±ÅŸ yaparak bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±ya daha imza attÄ±.

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l dÃ¼zenlenen etkinlikte bu satÄ±ÅŸÄ± 18 gÃ¼nde yapan firmanÄ±n bu yÄ±lki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n nedeni bilinmiyor. Ã‡inâ€™in Appleâ€™Ä± olarak adlandÄ±rÄ±lan ÅŸirket bu yÄ±l saniyede 5 telefon satmayÄ± baÅŸararak Hindistan pazarÄ±nda da kendini kanÄ±tladÄ±.

FirmanÄ±n en cok raÄŸbetÂgÃ¶ren modeli The Redmi Note 4Â oldu. The Redmi Note 4, 5.5 inÃ§Â bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ Full HDÂ Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ Â 2.5DÂ kavisli camla kaplÄ± ekrana sahip. On Ã§ekirdekliÂ MediaTek Helio X20Â iÅŸlemciden gÃ¼Ã§ alan akÄ±llÄ± telefonun bellek birimi iki farklÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. 2 GB RAMâ€™in yer verildiÄŸi modeldeÂ 16 GB,Â 3 GB RAMâ€™e sahip modelde iseÂ 64 GBÂ dahili depolama kullanÄ±lÄ±yor.

SatÄ±ÅŸ Amazon ve Flipkart partner maÄŸazalarÄ±nÄ±n desteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirildi.

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