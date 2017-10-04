Xiaomi Redmi 5A'nın görüntüleri ortaya çıktı

Bütçe dostu Xiaomi Redmi 5A'nın basın görselleri, telefonun teknik özellikleriyle birlikte internete sızdı. Redmi 4A'nın halefinin aynı fiyatla ve küçük geliştirmelerle gelmesi bekleniyor.

Slashleaks'in paylaşımına göre Redmi 5A, Redmi 4'e benzer bir metal yapıya sahip olacak. Cihazın ön yüzünde 5 inç'lik 1280x720 piksellik bir ekran ve üç kapasitif düğme bulunuyor. Redmi 5A'nın içinde ise dört çekirdekli Snapdragon 427 işlemci var. Bu işlemci, Snapdragon 425'in biraz geliştirilmiş bir sürümü.

Cihazın 2GB RAM, 16GB depolama ve 3GB RAM, 32GB depolama sunan iki sürümü bulunuyor. Android 7.1.2 Nougat ile çalışan cihaz, MIUI arayüzünü kullanıyor. Telefonun giriş sürümü parmak izi tarayıcısı sunmazken, üst seviye sürüm parmak izi tarayıcısıyla geliyor.

Telefon, 13 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ön kamerayla geliyor. 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS gibi alışıldık bağlantı seçeneklerini sunan Redmi 5A, 3.000mAh kapasiteli bir pile sahip.

Xiaomi, Redmi 5A'nın ne zaman satışa sunulacağını henüz duyurmasa da dedikodular, bunun ay sonunda olacağını söylüyor.



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