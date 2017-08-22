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    Xbox One S'in Minecraft özel sürümü satışa çıkıyor!

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 08:00Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 08:00

    Konsolun yeni sürümü, popüler oyundaki toprak ve çimen bloğuna benziyor!

    Minecraft hayranıysanız, Xbox One'ın bu sürümü ilginizi çekebilir. Microsoft, Xbox One S 'Minecraft' Edition'ı açıkladı ve sınırlı sayıda üretildiğini bildirdi. Konsolun bu sürümü, Minecraft oyunundaki toprak ve çimen blokundan esinlenerek tasarlanmış, ayrıca oyun kumandası da bir Creeper yüzüne sahip. Doğal olarak konsolun bü sürümü Minecraft ile birlikte satılıuyor (Better Together güncellemesi dahil).

    Sistem 3 Ekim'de piyasaya sürülecek. Microsoft henüz konsolun fiyatı ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı konusunda bir açıklama yapmadı, ancak cihazın 1TB sabit disk ile geleceğini biliyoruz. Xbox One S'in diğer oyunlar için de özel tasarlanmış konsolları bulunuyor, ancak konsollarında 4K Minecraft oynamak isteyenler, bu konsol sayesinde kendilerini voksel tabanlı evrenin içinde hissedecekler.

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    Etiketler: minecraft , oyun , xbox one s , microsoft
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