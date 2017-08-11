Wikileaks sızdıran eski asker kapak oldu!

Belgeleri sızdırdıktan sonra yaptığını itiraf eden Manning, hapishanede cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmişti. Bradley Manning olarak dünyaya gelen eski asker, hapishaneden Chelsea Manning olarak çıkmıştı. Manning, tamamen yeni kimliğiyle kamuoyunun karşısına çıkarken önceki gün sosyal medya platformu Instagram’da paylaştığı bir fotoğraf dikkatleri üzerine çekti.

Dünyaca ünlü moda dergisi Vogue’un Amerika edisyonunu ve ünlülerin fotoğrafçısı Annie Leibovitz’i de fotoğrafta paylaşan Manning, 1950’lerin tasarımına sahip geleneksel bir mayoyla çekilen fotoğrafını yükledi. Manning, “Sanırım özgürlük böyle bir şey” mesajını da fotoğrafın altına yazdı.