MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Wikileaks sızdıran eski asker kapak oldu!

    Wikileaks sızdıran eski asker kapak oldu!

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 09:20Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 09:32

    ABD'nin çok gizli diplomatik yazışmalarını ifşa eden WikiLeaks'e belgeleri temin eden ve daha sonra hapiste cinsiyet değiştirme kararı alan eski asker Chelsea Manning, dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'a kapak oluyor.

    Belgeleri sızdırdıktan sonra yaptığını itiraf eden Manning, hapishanede cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmişti. Bradley Manning olarak dünyaya gelen eski asker, hapishaneden Chelsea Manning olarak çıkmıştı. Manning, tamamen yeni kimliğiyle kamuoyunun karşısına çıkarken önceki gün sosyal medya platformu Instagram’da paylaştığı bir fotoğraf dikkatleri üzerine çekti.

    Wikileaks sızdıran eski asker kapak oldu

    Dünyaca ünlü moda dergisi Vogue’un Amerika edisyonunu ve ünlülerin fotoğrafçısı Annie Leibovitz’i de fotoğrafta paylaşan Manning, 1950’lerin tasarımına sahip geleneksel bir mayoyla çekilen fotoğrafını yükledi. Manning, “Sanırım özgürlük böyle bir şey” mesajını da fotoğrafın altına yazdı.

    Etiketler: Wikileaks , chelsea manning , ASKER
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri