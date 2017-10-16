WiFi hızını evin dört bir yanına ulaştırıyor

WiFi kapsama alanını 900 metrekareye kadar genişletebilen yeni menzil genişletici TP-Link RE360, aynı zamanda yüksek bağlantı hızı da sunuyor. AC kablosuz standardına sahip ve çift bant destekli RE360, 2.4 GHz bandında 300Mbps, 5 GHz bandında ise 867Mbps olmak üzere toplamda 1200Mbps’ye varan kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Evdeki mevcut modem/router’dan aldığı WiFi sinyalini, bulunduğu yerden tekrarlayarak evin diğer bölümlerine ulaştıran ürün, böylece ‘ölü bölge’ sorununu ortadan kaldırarak ev/ofisin her yerinde güçlü ve hızlı WiFi bağlantısı sunuyor.

Her marka modem ve router ile uyumlu olan RE360’ın kurulumu da basit. Ürün üzerinde yer alan Akıllı Gösterge Işığı, ürünü yerleştirmek için en doğru yeri bulmayı kolaylaştırıyor. Işığın mavi olduğu noktalar, kurulum için uygun yeri gösterirken, kırmızı renk ise yeterli WiFi sinyali olmadığını işaret ediyor. Bu gösterge sayesinde kolayca doğru noktayı bularak RE360 o noktadaki prize takılıyor. Ardından TP-Link’in Tether uygulaması ve kolay web arayüzü ile ürünün kurulumu tamamlanıyor.

Tether uygulaması ile RE360’ın yönetilmesi de çok basit. Android ya da iOS destekli akıllı telefonlar üzerinden menzil genişleticinin LED ışıkları dahil her tür denetimi, ayarı yapılabiliyor. Bu uygulama üzerinden WiFi ağının adını ve şifresini değiştirmek de mümkün oluyor.

Türkiye’de satışa sunulan RE360 model menzil genişleticinin satış fiyatı 329 TL.