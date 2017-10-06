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    Western Digital'den 14 TB'lık sabit disk!

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 14:00 | Son Güncelleme:

    Western Digital’ın bir şirketi olan HGST, 14 TB depolama kapasitesine sahip sabit diskini tanıttı.

    Hava yerine helyumla üretilen sabit disk, 14 TB’lık kapasiteye HelioSeal (dördüncü nesil) ve ikinci nesil SMR (Shingled Magnetic Recording) olarak adlandırılan teknolojiler sayesinde ulaşıyor. 

    Sürtünmenin azaltılarak ısınmayı azalttığı ve bu şekilde daha düşük enerji harcandığı ifade ediliyor. Daha ince ve daha yoğun sürücülerin elde edilmesine ise SMR isimli teknoloji katkı sağlıyor. Bu teknoloji birbirinin üzerine binen manyetik izler üzerine veriler yazılabilmesini mümkün hale getiriyor. Western Digital’ın HGST markasında yer alan Ultrastar Hs14 teknolojisi SMR teknolojisine kıyasla yüzde 40 daha fazla kapasite sunuyor. Sıralı yazma performansını da iki kat artıran disk, 2.5 milyon saate varan kullanım imkanı vadediyor.

    7200 rpm dönüş hızı sunan sabit diskin data arabelleği ise 512 MB. Özellikle 4K gibi yüksek çözünürlükte videoları bilgisayarlarında depolamak isteyen kullanıcıların ilgisini çekeceğe benzeyen Western Digital’ın 14 TB’lık depolama kapasitesine sahip sabit diski 5 yıl garanti süresiyle birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Satış fiyatı henüz belli olmayan diskin dünyanın ilk 14 TB kapasiteli sabit diski olmadığını belirtmekte yarar var. Log.com.tr'nin haberine göre Seagate , “yetersiz alan” uyarısına son verecek 16TB’lık sabit diskini bu yılın başında tanıtmıştı. Seagate, 16 TB’lık sabit diskini önümüzdeki yıl satışa sunmayı planlıyor. 

    Etiketler: Western Digital , HGST , hard disk , sabit disk
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