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    Washington görüşmelerden memnun

    Cansu ÇAMLIBEL/WASHINGTON
    20.10.2017 - 23:32 | Son Güncelleme:

    ABD ile Türkiye’nin vize hizmetlerini karşılıklı olarak askıya almasına neden olan kriz, ikinci haftasını tamamlarken Washington’dan ilk kez çözüme yönelik çabalarda ilerleme kaydedildiğine yönelik bir açıklama geldi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bakanlığın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyetin Ankara’daki temaslarını ‘verimli’ olarak nitelendirdi .ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki heyetler hafta içinde Ankara’da pek çok konuda  kapsamlı toplantılar yaptı. Ankara, sorunların çözümü için çalışacak ortak bir komite kurulması için öneri getirdi.

    NİTELİKLİ BİLGİ TALEBİ
    ABD heyeti ise Türkiye’de ikisi tutuklu (Metin Topuz, Hamza Uluçay) ve birisi ifadeye çağrılan (N.M.C.) personeline yönelik suçlamalarda ‘nitelikli bilgi’ paylaşılmasını talep etti. Türkiye’den bu kişilere yönelik ‘terör faaliyetlerine bulaştılar’ iddiasına dönük delil sunması istendi. Ankara, diplomatik kanalda yargıya müdahale edilemeyeceğini vurgulasa da son bir hafta içinde önce Metin Topuz’un avukatıyla görüşmesi için izin çıktı, ardından da ifade vermeye gitmediği anlaşılan N.M.C.’nin gözaltına alınan eşi ve kızı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    KOMİSYON TEKLİFİ MASADA
    Cohen ve beraberindeki heyet Washington’a dönerken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, perşembe günkü basın brifinginde şunları söyledi: “Bana görüşmelerin verimli geçtiği ve heyetlerin genel olarak gündemdeki konulara ilişkin önemli ilerleme sağladığı söylendi. Vize hizmetlerinin normale dönmesine yönelik olarak temaslarımız sürecek. Ortak komite kurulması teklifine yönelik şartları da konuştuk, buna ilişkin  karar yakında bir sonuca bağlanacak.”

    Nauert gazetecilerin “Tutuklu iki personeliniz serbest bırakılmadan vize hizmetlerini askıya alma kararından vazgeçilmesi mümkün mü?” şeklindeki sorularını yanıtsız bıraktı. Nauert, Ankara’nın hâlâ kendilerine Topuz ve Uluçay’ın teröre bulaştığına yönelik iddiaya ilişkin bir delil sunmadığını da ekledi. Nauert’in son açıklamaları ABD tarafında belli oranda yumuşama olduğu şeklinde yorumlandı. Hürriyet’e konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili, Topuz serbest bırakılmadıkça Türkiye’de vize hizmetlerini askıya alma kararından dönülmesinin zor olduğunu söyledi. Washington’ın Türkiye’deki yerel personeline yönelik tutuklamaların sürmeyeceğine yönelik teminat beklentisi de var.  

    Etiketler: gazetehaberleri
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