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    'Wanted' yakalandı

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 13:18 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 13:18

    Mersin'de bir marketi silahla basıp, 2 kasiyeri etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları alıp kaçan bir kişi yakalandı. Şahsın yağma sırasında kasiyerlere "Olayı Wanted yaptı, herkese söylersiniz" deyip kaçtığı öğrenildi.

    Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir markete silahlı ve maskeli bir şahıs gelerek, iki kasiyeri etkisiz hale getirdi. Ardından kasada bulunan 580 lirayı gasp eden şahıs, kayıplara karıştı. Olayın ardından bölgede çalışma başlatan Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın Y.F. isimli şahıs olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsı yakalamak için belirlenen bölgelere operasyon düzenlendi. Şahıs Mevlana Mahallesi'nde suç aleti kuru sıkı silah, kar maskesi, eldiven, sırt çantası ve kıyafetlerle birlikte yakalandı.

    Y.F.'nin olayı gerçekleştirdiği sırada kasiyerlere, "Olayı Wanted yaptı, herkese söylersiniz" deyip kaçtığı öğrenildi. Şahıs emniyete götürülürken, bundan önce de birçok suç kaydı olduğu, 4 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

    Etiketler: Market , gasp , Polis , Wanted , yakalandı
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