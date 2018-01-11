Wacom'dan 24 ve 32 inç'lik grafik tablet

Teknoloji dünyasında ortalık yeniden alevlendi. Wacom yeni grafik tabletleri Cintiq Pro modellerini CES 2018 kapsamında tanıttı. Modellerin en çok dikkat çeken özelliği ise büyüklüğü.

Kenardan kenara cam ekranların hakim olduğu tasarıma sahip 24 inç'lik model, 2,192 seviyelik basınç hassasiyetine sahip. Pro Pen 2 desteği sunulan cihazı kullanıcılar, iki seçenekte kullanabiliyor; sadece kalem desteği ile ya da hem kalem hem de dokunmatik desteği ile. 24 inç'lik modeli Wacom, Şubat ayı sonunda satışa sunacak.

32 inç'lik modelin özelliklerine bakıldığında ise kullanım biçimi olarak sadece hem dokunmatik hem de kalem desteği sunulmuş. Kullanıcılar, 24 inç'lik modelde olduğu gibi sadece kalem desteğini bu modelde kullanamayacaklar. Bu modelde İlkbahar içerisinde satışa sunulacak. Ek olarak önceki model olan Cintiq 27HD'de geri alma, kopyalama, yapıştırma gibi kısayollar sunan ExpressKeys özelliği, yeni cihazlarda kaldırılmış.

Son olarak 32 inç'lik modelin 3.300 dolar, 24 inç'lik modelin ise 2.000 dolar fiyat etiketine sahip olduğu biliniyor.