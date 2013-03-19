Vücut Şekillendiren Sihirli Jean’ler Marks & Spencer’da

2013 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun Marks & Spencer mağazalarında yerini aldığı bu günlerde, Marks & Spencer kadın ve erkek giyim reyonlarında çeşit çeşit özellikli jean pantolonlar sizleri bekliyor.



Marks & Spencer kadınlara özel vücut şekillendiren ve farklı ihtiyaçlara göre çözüm önerileri sunan özel bir JEAN koleksiyonu bulunuyor. Dolgun basen ve kalçalar ile ince bir bele sahip olanlar için tasarlanan, kaliteli özel kumaşlarıyla vücudu kavraması gereken yerlerde kavrayan, rahat bırakması gereken yerde esneklik sağlayan Eva model jean pantolonlarında küçük nakış detayları da bulmak mümkün. Belirgin bir bel kıvrımı olan, küçük kalça ve basenliler için tasarlanan, doğal kıvrımlarınızı özenle ön plana çıkaracak Marilyn model Marks & Spencer jean koleksiyonunun öne çıkan parçalarından. Düz bel kıvrımı olan küçük kalça ve basenliler için tasarlanan Lana model jean pantolonlar ile beli sıkan ya da beli otursun diye büyük beden aldığınız, bacak genişliği bol gelen pantolonlara son.



Üstelik, Marks & Spencer’da 14-24 Mart tarihleri arasında tüm bayan ve erkek jean pantolonlar ikincisinde %30 indirim ve World’e özel 9 taksit fırsatıyla alışveriş tutkunlarını sevindiriyor.



Renk, kesim ve paça çeşitleriyle, her tarz ve bedene uygun alternatifler bulabileceğiniz 70 çeşide yakın jean pantolonlar, 69,95TL’den başlayan fiyatlarla ve ikinci üründe %30 indirim fırsatıyla tüm Marks & Spencer mağazalarında sizleri bekliyor



Vücut yapınıza uygun jean pantolonu bulmak için Marks & Spencer jean broşürünü buraya tıklayarak görüntüleyin...



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