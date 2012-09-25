Vücut geliştirmede 24 kat etkili formül !

Her erkek kaslı ve fit bir vücuda sahip olmak ister.Yüz yıllardır erkekler bu uğurda aylarını hatta yıllarını spor salonlarında ağırlık ve farklı spor tekniklerini kullanarak sahip olamaya çalışmışlardır.

Peki sizin bu uğurda aylarınız ve hatta yıllarınızı ayırmaya vaktiniz varmı? Televizyonda ve dergilerde kaslı bir erkek gördüğünüzde her erkeğin olduğu gibi sizinde aklınızdan geçmiştir fit ve kaslı bir vücuda sahip olmak.

Artık spor salonlarına gitmeye vakit bulamayan kısa zamanda kaslı vücuda sahip olmaya yardımcı bu formülü incelemenin tam zamanı.

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Fit bir vücuda sahip olabilmek için Carnitin yağlarınızı yakmaya yardımcı olacaktır.

Spor salonlarında artık saatler harcamanıza gerek yok.

Carnitine ile hızlıca yağlarınızı yakabilir ve fit bir vücuda kavuşabilirsiniz.



Fit bir vücutta önemli olan minimum yağ maximum kas.

Termojenik yağ yakıcılar , vücudun yağ yakış motoru olan metabolizmayı hızlandıran zayıflama kapsüllerinde bulunur. Metabolizma hızlandıkça vücut ısısı artar ve ısıyı arttırmak için vücut yağ depolarındaki fazla yağları yakar. Böylece yağlarınızdan kurtulmuş olursunuz.

L-carnitine’in 30 dakikalık antrenmandan sonra karbonhidratların yanmasını önlediği ve daha kolayca yağ yakımına yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu şekilde yağın yanmasıyla çıkan enerjiyle, daha fazla enerji ortaya çıkar, onun içinde daha fazla ve uzun süre antrenman yapılabilir. En Önemli özelliği bitkinlik ve yorgunluk hissetmeden yağlarınızı yakmaya yardımcı olmasıdır.

L-Carnitine diğer kilo yakıcı ve termojenik yağ yakıcılardan çok farklıdır. Likid olması ve L-carnitine etkisi uygun antrenman ve beslenmeye dikkat edilerek yüksek başarılı sonuçlar vermektedir.