Volkan Konak o mesajlara isyan etti...

Çözüm süreci devam ederken, 2013 yılında BDP'li milletvekillerinin çıktığı Karadeniz turunun ilk ayağı olan Sinop'ta gerginlik yaşanmıştı. O dönem bir televizyon kanalında konuşan sanatçı Volkan Konak, "Şiddet yanlış. Siyasi ikbal bekleyenlerin toplumu germeleri böyle sonuçlar doğruyor. Yine yanlış, şiddet yanlış. O insanlar Sinop'a da gitmeli Artvin'e de gitmeli Trabzon'a da gitmeli Maçka'da benim evimde de kalmalı" demişti

Volkan Konak'ın o gün söylediği sözlerin, Maçka'taki terör saldırısının ardından sosyal medyada 'PKK'lılar gelip evimde kalabilir' şeklinde yayılmasının ardından sanatçıdan açıklama geldi. Volkan Konak'ın açıklaması şöyle:

'AMACIM OLAYLARIN ÖNÜNE GEÇMEKTİ'

İyi kalpli, dost yüzlü, uygar dostlarım;

Sizin tanıklığınızda cahilliğini, nefretini, partizancılığını bizim üzerimizden yaşamaya çalışanlara birkaç söz söylemek istiyorum. Barış süreci ve barış umutlarının yaşandığı yıllarda, seçim çalışmaları için Karadeniz turuna çıkmak isteyen, adı geçen parti teşkilatına saldırı ve linç girişimi yapılacağını öğrendiğimizde, bunun toplumsal barışa zarar vereceğini, doğmuş olduğum şehrimin siciline yeni bir leke sürüleceğini düşündüğümüzden, insanları soğukkanlılığa davet eden, sanatçıların toplumdaki opsiyonunu kullanarak yapılan bir çağrıydı.

Zira doğduğum şehrin Hrant Dink olayında aldığı yara, mesela Sivas’ın Madımak Oteli'nde insanların yakılmasıyla aldığı yara ortadayken, amaç olacak olayların önüne geçmekti.

BUGÜN SÖYLENMİŞ GİBİ CIMBIZLANIP...

Aradan yıllar geçtikten sonra sanki bugün söylenmiş gibi cımbızlanıp ( montajlanıp ) caps haline getirilmesinin sebebi sizce nedir? Üstelik bu capsin ilk yayınlandığı sitenin sahibinin düzeltmesi ve özrü yayınlanmışken, bu kötü kalpli internet mahluklarının amacı ne sizce?

BİZ ACIMIZI YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Doğduğum kasabada yaşanan bu alçak terör saldırısına benden fazla mı üzüldüler. Evladımızın aile bireyleriyle benim gibi aynı lisede mi okudular. Bu güzel yaylalarımızda bizim gibi inek mi beslediler, çobanlık mı yaptılar. Bir hafta sonra herkes yoluna gidecek ama biz orada ailece mezarlıklarımızda acımızı yaşamaya devam edeceğiz.

Ayrıca, 40 yıldır insan kanıyla beslenen bu terör örgütünün sosyal medyayı kullanmadığını ve bu alanda hünerli olmadığını mı düşünüyorlar. İşin bu yönünü hiç düşündüler mi acaba? Terör örgütünün bir amacı da toplumsal huzuru bozup kargaşa yaratmak değil midir? Ve bunu her alanda kullandıklarını anlamıyorlar mı?

Bu internetten kötü yorum yapanlar, aynen hain terör örgütü gibi kayanın arkasına saklanıp, insanlara arkadan ateş eden, korkak sanal alem teröristleridir. Yani benim için terör örgütüyle, insanların ölmüş annesiyle, kundaktaki bebeğine kadar küfür eden insanların farkı yoktur.

BİZİM DNA'MIZDA VATAN, BAYRAK, ATATÜRK CUMHURİYETİ VAR

Özetle hayatımı memleket sevdasına, özgürlüğün simgesi olan asil bayrağıma ve kurucu önderim olan Mustafa Kemal Atatürk uygarlığına adayan biri olarak, bu edepsizlerin nefret duygularını reddediyorum. O aşağılık yorumları sadece yazanlara değil, o yazanların yedi sülalesine iade ediyorum.

Ayrıca bu mesnetsiz iddialar bana zaten tutmaz da, hiçbir hemşerime de yapılmasını kabul etmiyorum. Zira bizim DNA’mızda Vatan, bayrak, Atatürk cumhuriyetine bağlılık vardır. Vatan satmak yoktur. Her zaman olduğu gibi zaman yine bizi haklı çıkaracak. Ve tarih bu insanların yüzlerini kızartıp, bu kötü kalpli iftiracı insanların yüzüne tükürecektir.

Sevgili dostlar, sizleri en doyumsuz memleket sevdamla kucaklıyorum. Bu ülke sizlerle daha güzel. Her zaman söylediğim gibi, Uygar, cesur ve iyi kalpli insanlara selam olsun.