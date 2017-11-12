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    Vodafone İstanbul Maratonu sona erdi! Kazanan ise...

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 14:46 | Son Güncelleme:

    Dünyada kıtalararası koşulan ilk yarış olan, Türkiye’nin en geniş katılımlı kitlesel etkinliği Vodafone İstanbul Maratonu, 12 Kasım Pazar günü (bugün) 39’uncu kez gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda bu yıl “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” temasıyla koşulan Vodafone İstanbul Maratonu’na Türkiye dahil 111 ülkeden 30 bine yakın sporcu katıldı. Yaklaşık 100 bin İstanbullu da Asya'dan Avrupa'ya yürüdü. Bu yıl 86 elit atletin yarıştığı 42 kilometre koşusunda erkeklerde Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich parkur rekoru kırarak birinci oldu.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” temasıyla düzenlenen Vodafone 39. İstanbul Maratonu 12 Kasım Pazar günü (bugün) gerçekleşti. Maratonun startını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve çocuklar ile birlikte verdi.

    Maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride tamamlanan Vodafone 39. İstanbul Maratonu’na Türkiye dahil 111 ülkeden 30 bine yakın çipli koşucu katıldı. Avrupa’nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda yaklaşık 100 bin İstanbullu da yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçti.

    Vodafone İstanbul Maratonu sona erdi Kazanan ise...

    Bu yıl 86 elit atletin birincilik için mücadele ettiği 42 kilometrelik koşuda erkeklerde Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich 2:11:22’lik derecesiyle, kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich 2:22:36’lık derecesiyle parkur rekoru kırarak birinci oldu. Türkiye adına yarışan Kaan Kigen Özbilen ise 2:13:19’luk derecesiyle dokuzuncu oldu.

    42 kilometre koşusunda birinci olan kadın ve erkek atletlere 50'şer, ikincilere 25'er, üçüncülere 15'er, dördüncülere 10'ar, beşincilere ise 8'er bin dolar para ödülü verildi. Vodafone İstanbul Maratonu'nda farklı kategorilerde toplam 1 milyon 1.000 dolar para ödülü dağıtıldı.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

    “Vodafone olarak, ülkemizin en geniş katılımlı etkinliği olan Vodafone İstanbul Maratonu’na 6’ncı kez ismimizi vermekten mutluluk duyduk. İstanbul’un bir kültür ve spor başkenti olması konusundaki heyecan ve kararlılığımızı da ilk günden bu yana koruyoruz. Kentlerin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkıları olan şehir maratonları, milyonlarca seyirci, on binlerce atlet ve turisti çekiyor ve şehirlerin ekonomisine yüz milyonlarca dolar kazandırıyor. Bu yıl 39’uncu yaşına giren İstanbul Maratonu da İstanbul’un kentlilik ve sportmenlik bilincine, dinamizmine, küresel marka değerine katkıda bulunan çok özel bir etkinlik. Bu yıl ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koştuk. Maraton kapsamında 1.000 çocuğa kodlama eğitimi vereceğiz. Vodafone İstanbul Maratonu’nu dünyanın en büyük 7 maratonundan biri yapmayı hedefliyoruz.”

    Vodafone İstanbul Maratonu sona erdi Kazanan ise...

    Şenlik havasında geçti

    Vodafone İstanbul Maratonu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şenlik havasında yaşandı. İstanbul’un dört bir yanı Vodafone kırmızısı ile donatılırken, halk koşusunun ilk kez son bulduğu Vodafone Park’taki şenlik alanında da maraton katılımcıları için gün boyu sürpriz eğlenceler düzenlendi. Vodafone’un Pinkberry, Juico, Emaar Akvaryum, Boyner, Sixty Beans, Gravite Coffee ve Son Topağacı gibi markalarda sunduğu özel indirim ve fırsatlarla maraton coşkusu daha da arttı. Vodafone ayrıca, maraton günü Vodafone Park önünde kurulan “Yarını Kodlayanlar” standına gelip kayıt yaptıran ilk 1.000 çocuğa kodlama eğitimi verecek.

    Vodafone İstanbul Maratonu sona erdi Kazanan ise...

     

    Ana Kategori Sonuçları:

    42,195 KM ERKEKLER

    1. Abraham Kiprotich (Fransa) - 2:11:22

    2. Jacob Kendagor (Kenya) - 2:11:27

    3. Bazu Worku (Etiyopya) - 2:11:39

    42,195 KM KADINLAR

    1. Ruth Chepngetich (Kenya) - 2:22:36

    2. Visiline Jepkesho (Kenya) - 2:22:40

    3. Letebrhan Haylay (Etiyopya) – 2:25:14

    Etiketler: internet
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