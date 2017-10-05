Vodafone 39. İstanbul Maratonu’nda 73 elit atlet yarışacak!

Vodafone’un bu yıl 6’ncı kez ismini vereceği maratona 24’ü Türk olmak üzere 73 elit atlet katılacak. Maratonda 42 km’de birincilik için rekabet edecek 37 yabancı elit atlet Kenya, Etiyopya ve Namibya gibi maratonda dünyanın en güçlü ülkelerinin yanı sıra, Ukrayna, Belarus ve Litvanya gibi maraton geleneğine sahip Avrupa ülkelerinden gelecek. Ayrıca yine 42 km’de 10 Türk elit atlet ter dökecek. Vodafone 39. İstanbul Maratonu’nda parkur ve katılım rekoru kırılması bekleniyor.

Erkeklerde favori Kenyalı Lonyangata



Erkeklerde, en iyi derecesini 2:06:10 ile bu yıl Nisan ayında yapan Kenyalı Paul Lonyangata favori isim olarak gösteriliyor. 2017 Paris Maratonu birincisi olan 1992 doğumlu Lonyangata’nın en yakın rakipleri, Kenyalı atletler Jacob Kendagor ve Ezekiel Kemboi Omullo ile Etiyopyalı atlet Bazu Worku olacak.

1984 doğumlu Kendagor en iyi derecesi 2:07:33’ü bu yıl Mart ayında Seul Maratonu’nda gerçekleştirdi. 2010 Berlin Maratonu’nda 2:05:25 ile kariyerinin en iyi derecesini elde eden 1990 doğumlu Worku, bu yıl Prag Maratonu’nu 2:08:48 ile tamamladı. 1987 doğumlu Omulloise en iyi derecesini 2:08:55 ile 2016 Varşova Maratonu’nda kaydetti.



2000’li yılların başında 3.000 metre engelli branşında fırtına gibi esen, 6 kez Golden League, 10 kez Diamond League galibiyetine imza atan ve 2004 Atina Olimpiyatları’nda bronz madalyayı elde eden Kenyalı Paul Koech, kariyerinin ikinci maratonuna İstanbul’da çıkacak. Geçtiğimiz Nisan’da Rotterdam Maratonu’nu 2:12:02 ile tamamlayan 1981 doğumlu atlet, Vodafone İstanbul Maratonu’nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Kadınlarda favori Kenyalı Barsosio



Kadınlarda, en iyi derecesini 2:20:59 ile bu yıl Paris Maratonu’nda ikinci sırayı alarak yapan Kenyalı atlet Agnes Jeruto Barsosio favori gösteriliyor. 1982 doğumlu atlet, geçen yıl Vodafone İstanbul Maratonu’nu kazanmıştı. Barsosio’nun en yakın rakipleri, Kenyalı atlet Visiline Jepkesho ile Etiyopyalı atletler Letebrhan Haylay ve Meseret Mengistu olacak.



1989 doğumlu Jepkesho, 2017 Paris Maratonu’nda 2:21:37 ile kariyerinin en hızlı derecesini gerçekleştirdi. 1990 doğumlu Haylay, en iyi derecesini 2:25:01 ile 2017 Dongying Maratonu’nda alırken, yaşıtı Mengistu da en iyi derecesini 2:23:26 ile 2015 Paris Maratonu’nda kaydetti.

30 bin çipli sporcu bekleniyor



1979’dan bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan ilk yarış olma özelliğine sahip olan Vodafone İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride koşulacak. 2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından “Altın Kategori” unvanına layık görülen ve Avrupa’nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan maratona bu yıl 30 bin çipli sporcunun katılması bekleniyor. Maratona katılan çipli koşucu sayısı Vodafone’un sponsorluğuyla birlikte 2011’den bu yana yaklaşık 4 kat arttı.