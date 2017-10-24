Viyana'da fantastik gece

Her yılbaşında unutulmaz bir yeni yıl konserine ev sahipliği yapan salon 147 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk orkestrasını ağırlamış oldu. 1744 koltuk kapasiteli Wiener Musikverein’ın tamamen dolduğu konserde BİFO, daimi şefi Sascha Goetzel yönetiminde sahnedeydi. Konsere Balakirev’in ‘Islamey-Oryantal Fantezi’ adlı eseriyle hareketli başlayan orkestra, çağdaş İngiliz besteci Mark-Anthony Turnage’in özel sipariş üzerine bestelediği ‘Shadow Walker’ adlı eserde dünyaca ünlü iki keman virtüözü Vadim Repin ve Daniel Hope’a eşlik etti.



Yoğun alkış altında birkaç kez sahneye davet edilen Repin ve Hope, alkışlara bir sürprizle teşekkür ederek ‘Sarı Gelin’ türküsünü yorumladı. Konserin ikinci yarısında Hector Berlioz’un ‘Fantastik Senfoni’ adlı eserini coşkulu bir şekilde yorumlayan orkestra, dakikalarca ayakta alkışlandı ve ‘bis’e çıktığında Ferit Tüzün’ün ‘Çeşmebaşı’nı yorumlayarak konseri de coşkulu noktaladı. İkinci Avrupa turnesine 20 Ekim’de Almanya Essen’de başlayan, 21 Ekim’de dünyanın en yaşanılası şehirleri arasında başı çeken Slovenya’nın Ljubljana kentinde sahneye çıkan Borusan Filarmoni, Viyana’nın ardından turneyi bu akşam İsviçre’nin Zürih kentinde vereceği konserle noktalayacak.



18 yıl gibi kısa bir sürede adını dünyanın saygın orkestraları arasına yazdıran BİFO’nun turneleri önümüzdeki yıl da devam edecek. Birçok Avrupa kentinde konser vermek üzere davet aldıkarını belirten Borusan Kocabıyık Vakfı Başkanı Zeynep Hamedi ile Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli, 2018’deki turnenin de müjdesini verdi. 2018’in aralık ayında planlanan üçüncü Avrupa turnesinin şimdilik kesinleşen durakları Paris, Amsterdam ve Stuttgart olacak.