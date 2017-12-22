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KAAN KURAL İLE BASKETBOL

Zirvenin beklenmedik ortakları karşı karşıya!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçları öncesi Kaan Kural yorumlarda bulundu.
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YAYIN22.12.2017 - 16:44
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