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Yüze yapılan estetik ile altın orana ulaşmak mümkün mü? Yüz yapısının altın orana ulaşmada etkisi var mıdır? Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, ‘’ Yüze yapılan estetikle altın orana ulaşmak mümkün mü?’’ konusu hakkında bilinmesi gerekenlerin altını çizdi.

Yüze yapılan estetik ile altın orana ulaşmak bazı yüz yapılarında mümkündür. Ancak bazı yüz yapılarında bütünsellik önemlidir. Bu altın orandan daha üst bir kavramdır. Yani; uyumlanmanın, düzenin olmasıdır. Altın oran bilim insanları, tasarımlar ve sanatçılar için önemli bir kavramdır. Ancak bu da yeterli değildir. Çünkü altın orana uyumlu bir burun; herhangi bir yüz yapısında uyumlanma sağlayamayabilir. Bundan dolayı; diğer yüz yapıları olan kaş, elmacık kemiği, çeneyle bütünleşmesi gerekmektedir. Kişiye yan profilden bakıldığında, altın orana uygun bir buruna rağmen çene ve alın geri planda kalıyorsa; bu uyumsuz bir görüntüye neden olmaktadır. Bütünlüğü sağlamak için bazı uygulamalara ihtiyaç duyulabilmektedir. Alın bölgesine yağ enjeksiyonu yapılarak oval bir alın yapısı veya çene ucunu biraz daha ileriye doğru olacak şekilde yapılan uygulamalar yapılabilmektedir. Böylece bütünsel estetiğe ulaşabilmekteyiz. Tek bir müdahale diğer yapıları gözetmeksizin yapıldığı takdirde yapay bir görüntü elde edilmektedir. İnsanlar size, ‘’Sende güzel bir değişim var; ne yaptırdın?’’ gibi sorular soruyorsa, doğru bir yöntemin uygulandığını söyleyebiliriz. Ancak, ‘’Göğüs büyütme ameliyatı mı oldun? Burun estetiği ameliyatı mı oldun?’’ şeklinde sorular geliyorsa, bu işlemde mutlaka bir hata vardır. Çünkü bu durum; göğüs veya burun yapısı hastanın vücudu ile bütünselliği tamamlayamadığını göstermektedir. Daha üst bir kavram olan uyumlanma, bütünsel estetik ortaya çıkması oldukça önemlidir. Bir bakıma bu işlemlerle yüzde bir tasarım yapılmaktadır ve bu tasarımların diğer yapılarla uyumlu olması gerekmektedir. Kişiye daha genç, dinamik bir ifade katmak asıl amaçtır. Sonrasında dikkatli bakıldığında; daha diri, genç ve güzel bir görünüm oluşmalıdır. Böylece doğru bir estetik işlem yapıldığını görebiliriz.