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Yılbaşı günü evde otururken bacadan Noel Baba girse tepkiniz ne olur ? | Sarı Mikrofon

Yılbaşına sayılı günler kala Sarı Mikrofon sokakta sordu "Yılbaşı günü evde otururken bacadan Noel Baba girse tepkiniz ne olur ? Cevaplar yine eğlenceli..İzliyoruz...

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