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Yılbaşı günü evde otururken bacadan Noel Baba girse tepkiniz ne olur ? | Sarı Mikrofon
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EĞLENCE
Yılbaşı günü evde otururken bacadan Noel Baba girse tepkiniz ne olur ? | Sarı Mikrofon
Yılbaşına sayılı günler kala Sarı Mikrofon sokakta sordu "Yılbaşı günü evde otururken bacadan Noel Baba girse tepkiniz ne olur ? Cevaplar yine eğlenceli..İzliyoruz...
GÜNCELLENME
25.12.2017 - 15:06
YAYIN
25.12.2017 - 11:21
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Yılbaşı günü evde otururken bacadan Noel Baba girse tepkiniz ne olur ? | Sarı Mikrofon
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