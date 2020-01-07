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Haberler >Video >Yaşam >Sağlıklı Yaşam>Genital bölge nasıl temizlenir? Vajina sağlığı nasıl korunur?
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SAĞLIKLI YAŞAM

Genital bölge nasıl temizlenir? Vajina sağlığı nasıl korunur?

Vajina, kadın vücudunda anatomik olarak hassas bir bölgede bulunuyor. Vajinanın dışarıdan gelen zararlı bakterilere karşı savaşabilmesi için, vajinadaki sağlıklı bakterilerin yaşaması gerekiyor. Bunun için genital bölge temizliği çok önemli. Peki genital bölge ve vajina nasıl yıkanmalı, nasıl temizlenmeli? Vajinal duş sağlıklı mı? Vajina temizliği jelleri ve günlük ped kullanımı vajina sağlığı için zararlı mı? Kadın hastalıkları uzmanı Op. Dr. Pınar Kadiroğulları, Hürriyet Lifestyle'dan Gizem Aydoğan'a açıkladı.
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