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Taşeron işçilere kadro verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? | Sarı Mikrofon

Sarı Mikrofon bu bölümde milyonlarca kişiyi ilgilendiren , Taşeron işçilerin kadroya alınması konusunu işledi.İşte sokağın taşeron işçilerin kadroya alınması hakkındaki düşünceleri.İzliyoruz...
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YAYIN28.12.2017 - 13:24
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