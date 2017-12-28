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Taşeron işçilere kadro verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? | Sarı Mikrofon
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EĞLENCE
Taşeron işçilere kadro verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? | Sarı Mikrofon
Sarı Mikrofon bu bölümde milyonlarca kişiyi ilgilendiren , Taşeron işçilerin kadroya alınması konusunu işledi.İşte sokağın taşeron işçilerin kadroya alınması hakkındaki düşünceleri.İzliyoruz...
GÜNCELLENME
28.12.2017 - 14:03
YAYIN
28.12.2017 - 13:24
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Taşeron işçilere kadro verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? | Sarı Mikrofon
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