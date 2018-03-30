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SÄ±kÄ±ntÄ±ya dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z 4 an | Her Åžey HakkÄ±nda Her Åžey

SÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± anlar vardÄ±r... BazÄ±larÄ± katlanÄ±lmaz olsa da hayatÄ±mÄ±zÄ±n bir parÃ§asÄ± olan deÄŸiÅŸtiremediÄŸimiz ÅŸeyler...
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