SÄ±kÄ±ntÄ±ya dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z 4 an | Her Åžey HakkÄ±nda Her Åžey

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SÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± anlar vardÄ±r... BazÄ±larÄ± katlanÄ±lmaz olsa da hayatÄ±mÄ±zÄ±n bir parÃ§asÄ± olan deÄŸiÅŸtiremediÄŸimiz ÅŸeyler...
GÃœNCELLENME
30.03.2018 - 11:17
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