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Nusret'i eleştirmek yerine alkışlamalıyız-Cengiz'in Kulisi

Nusret önce Miami’de sonra da New York’ta restoran açtı. Ve hakkında Amerikan basınında da bazı eleştiri yazıları çıktı. Buna rağmen, bir fenomen olma yolunda ilerliyor. Son olarak da “Nusret PR mı yapıyor” iddialarına, bizzat Rus milyarder Abramoviç’le fotoğrafını koyarak, “Bu da mı PR?” yazarak cevap verdi. Cengiz Semercioğlu, “Nusret Türkiye’den çıkan bir dünya markası oldu. Onu desteklemeli, paçasından çekmek yerine ona ‘bravo’ demeliyiz” diyor.

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