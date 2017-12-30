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Laz kızının ilham veren öyküsü

Rize Ardeşenli Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu Karadeniz kadınının yeşile sevgisi ve çalışkanlığını girişimine taşıdı, üniversiteden mezun olur olmaz Hollanda’daki 100 fidanlığa mektup yazdı, tüm parası posta ücretlerine gitmişti, bir yerden yanıt alıp Hollanda’ya gitti. Oradaki bahçede çalışan hem ilk kadın hem de ilk Türk peyzaj mimarıydı. Türkiye’ye döndü, işini kurdu ve yıllar sonra kendisine o imkanı taşıyan Hollandalıları ikna ederek Türkiye’ye yatırım yaptırdı. İstanbul’daki en büyük projelerin peyzajı Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu’nun şirketi tarafından yapılıyor, kadın girişimci Bulgaristan, Romanya’da da “Doğa Onarımı” yapıyor.

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