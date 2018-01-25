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SOSYAL

Korkacağımızı bile bile neden korku filmi izleriz?

Aslına bakarsanız, bunun şaşırtıcı bir sebebi var: Korkmaya ihtiyaç duyarız! Bu sayede tehlikelere karşı en iyi şekilde mücadele edebiliriz. Çünkü korku, hayatta kalmanın en temel duygularından biri…
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YAYIN25.01.2018 - 16:47
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