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Korkacağımızı bile bile neden korku filmi izleriz?
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SOSYAL
Korkacağımızı bile bile neden korku filmi izleriz?
Aslına bakarsanız, bunun şaşırtıcı bir sebebi var: Korkmaya ihtiyaç duyarız! Bu sayede tehlikelere karşı en iyi şekilde mücadele edebiliriz. Çünkü korku, hayatta kalmanın en temel duygularından biri…
GÜNCELLENME
25.01.2018 - 17:09
YAYIN
25.01.2018 - 16:47
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Korkacağımızı bile bile neden korku filmi izleriz?
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