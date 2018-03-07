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SOSYAL

Kadınlar Günü neden 8 Mart’ta kutlanır?

Her sene büyük bir coşkuyla kutladığımız Dünya Kadınlar Günü, neden 8 Mart’ta kutlanır? Aslına bakarsanız 8 Mart’ın tartışmalı bir tarihi var. Sosyal Belgesel, Dünya Kadınlar Günü’nün tarihine ışık tutuyor.
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