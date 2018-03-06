« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Haberler
>
Video
>
Kaan Kural ile Basketbol
>
Kaan Kural yorumluyor... Fener geç açıldı!
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Fener geç açıldı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçları sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
06.03.2018 - 17:54
htvprogramlar
htvkaankuralilebasketbol
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
DETAYLARI GÖSTER
X
Sitene Ekle
Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz
Video Otomatik Olarak Başlasın
Otomatik Boyut
Genişlik:
Yükseklik:
X
Bunları da beğenebilirsiniz
01:50
Zombi olsaydın ilk kimi ısırırdın?
23:44
5 Mart Haftalık Burç Yorumları
07:13
Vizyonda bu hafta! - Sinefil
13:00
Bilgi yarışması - Yersen
Bunları kaçırmayın
00:30
Telefon açıp evden çağırdı! Sonrası korkunç...
01:33
Suudilerden ünlü popçunun konserine izin, dansa yasak
01:15
Prenses olacağı 13 yaşındayken belliymiş!
00:23
Sızma girişiminde bulunan teröristler böyle etkisiz hale getirildi
01:28
Şeran belde merkezindeki çatışmalardan görüntüler
02:00
Öldürülen eşinin arkasından gözyaşı dökmüştü... Katil tanıdık çıktı
00:19
Putin ve Infantino futbol oynadılar
01:32
Cengiz Bozkurt'tan bomba itiraf: Ahmet Kural ile gerçekten öpüştük
34:20
Beşiktaş Quaresma'sız şampiyon olur mu? - #Muhabirinden
03:46
Kaan Kural yorumluyor... Fener geç açıldı!
00:58
Cengiz Semercioğlu dün gerçekleşen Kadının Gücü Konferansı'nı anlatıyor
03:22
24. Hafta maçları sonrası Uğur Meleke Yorumları
01:25
Afrin'den tüyleri diken diken eden görüntüler!
00:47
ABD Büyükelçiliği karşısındaki dev afişte terörle mücadele mesajı
01:49
Babasının düştüğü yeri görmek isteyen kızı da aynı yerden düştü
01:28
Şubat ayının şık hareketleri
01:50
Otoriter popülist hareketlerin yükselişi geçici-Taha Akyol
03:02
Avrupa’daki yeni partiler popülizm söylemiyle büyük başarı elde etti
00:48
Demet Şener'in Edvina Sponza'ya açtığı dava
03:15
Ünlü oyuncular sokak hayvanları için kamera karşısına geçti
01:34
Köyceğiz'de damat cinneti : 3 ölü, 1 yaralı
01:48
Turkish university students manufacture air defense robot
00:35
İbrahim Tatlıses'in zor anları!
01:36
Erdoğan'dan sert tepki: Batsın sizin kararınız
03:07
Bafilun Dağı'ndaki terör kampı görüntülendi