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KAAN KURAL İLE BASKETBOL

Kaan Kural yorumluyor... Esas kavga aşağıda!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi arasında Kaan Kural yorumlarda bulundu.
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