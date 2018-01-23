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Kaan Kural yorumluyor... En parlak yıldız Barış Ermiş
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... En parlak yıldız Barış Ermiş
Tahincioğlu All-Star 2018 sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
23.01.2018 - 16:19
YAYIN
23.01.2018 - 15:59
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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barış ermiş
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