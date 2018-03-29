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Oynatma Listesi
ANNE BABA

Hikâye oluşturmanın çocuklar üzerindeki etkisi | Çocuklarla Bir Ömür

Hikâye oluşturmak çocuk gelişimi için sandığımızdan daha önemli. Pedagog Gözde Erdoğan anlatıyor…
Uygulamayı incelemek ve indirmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayın:

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