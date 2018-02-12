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"Herşeyin üstesinden müzikle gelecegim" | Cengiz'in Kulisi

Cengiz Semercioğlu, bir AVM’de dolanırken Kıvılcım Ural’a denk geldi. Bundan sonra magazin haberlerinde olmak istemediğini söyleyen Ural, “Her şeyin üstesinden müzikle gelmeye karar verdim. Artık sadece müzik olsun istiyorum” dedi.
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YAYIN12.02.2018 - 14:30
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