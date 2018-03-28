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Derya Uluğ: Soğuk görünmekten rahatsız değilim
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MAGAZİN
Derya Uluğ: Soğuk görünmekten rahatsız değilim
“ Serhat’la Kayıttayız” programının bu haftaki konuğu olan Derya Uluğ , yeni şarkı ve albümü, özel hayatını , Ebru Gündeş ile bir çalışması olup olmayacağını , diğer şarkıcı arkadaşları ile ilişkisini Serhat Tekin’e eğlenceli bir sohbet ile anlattı.
GÜNCELLENME
28.03.2018 - 22:54
htvmagazin
serhatla kayittayiz
Serhat Tekin
Derya Uluğ
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Derya Uluğ: Soğuk görünmekten rahatsız değilim
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