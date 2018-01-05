« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Haberler
>
Video
>
Yaşam
>
Ekran
>
Cem Yılmaz Bu Haftayı Kapattı!
Oynatma Listesi
EKRAN
Cem Yılmaz Bu Haftayı Kapattı!
Anlatanadam sizler için bu hafta vizyona girecek filmleri değerlendiriyor.
GÜNCELLENME
05.01.2018 - 15:54
YAYIN
05.01.2018 - 15:27
htvprogramlar
htvsinefil
Sinema
Vizyon
Film
Arif V 216
anlatanadam
DETAYLARI GÖSTER
X
Sitene Ekle
Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz
Video Otomatik Olarak Başlasın
Otomatik Boyut
Genişlik:
Yükseklik:
X
OYNATMA LİSTESİ
OYNATILIYOR
Cem Yılmaz Bu Haftayı Kapattı!
SIRADA
İrem Derici'den mesaj var
Haluk Levent'ten mesaj var
Beliz Şen'den mesaj var
Bengü'den mesaj var
13 Aralık Günlük Burç Yorumları
'Naim ile kardeş gibiydik'
Dan Brown ‘güney’e indi!
Yarışmacıyı uyarmayan Murat Yıldırım'a sert tepki!
Umut Dolu Hikayeler-Zeynep Ekren
Umut Dolu Hikayeler - Erol Günce
Umut Dolu Hikayeler - Burçin Yetişkin
Umut Dolu Hikayeler - Cem Özdağ
Yetenek avcısı | Startup
Yeni Renault Megane'ı inceledik
Soner Sezer: İlham Al, İste, Adım At
Volkswagen Amarok V6'yı sizler için inceledik
Fatma Tasa: Sevdiğiniz İşi Yapmak Sizi Motive Eder
Mehmet Köse: Teknikerlikten Mühendisliğe
Birce Sertbaş: Ne Kadar Fazla Staj, İş Hayatın O Kadar İyi!
Sizce İş Hayatında Kadın Dayanışması Var Mı?
Taksiye biner gibi drone ile uç
Opel MokkaX test sürüşü
Üzerinden otobüs geçen köpeğin ayakları kırıldı
Volvo V40 İncelemesi | Neden Almalı
Volkswagen Polo 1.2 TSI | Neden Almalı?
Uçakta tost veriliyor
Bitirme projesi için çektiği film ödül aldı
Arkas Sanat Merkezi'nde "Işığın Ustaları" sergisisi açıldı
Sivilce ve Lekesavar Maskeler | Güzeliz Biz
NASA uçaktan uzaya füze attı
Bunları da beğenebilirsiniz
15:57
Berkcan Güven'le En Komik Kim ... İster? | OverRate
02:14
Fanfinifinfon ne demektir? - Sarı Mikrofon
00:52
Çikolata Soslu Tırtıl Kurabiye
06:53
Çibörek yeme challenge | Yersen
Bunları kaçırmayın
01:59
100 çocuğa karşı 3 futbolcu!
02:18
Münir Özkul'un cenazesi evden çıkarıldı
05:49
Cem Yılmaz Bu Haftayı Kapattı!
01:26
Ailecek şaşkınız 2 Mart'ta sinemalarda
01:07
Münir Özkul'un hayranlarına teşekkürü
03:41
Kaan Kural yorumluyor... Plaselerin savaşı Eskişehir’de
01:43
Başbakan'dan Bakan Soylu'nun 'Ayağını kırın' sözlerine değerlendirme
01:09
Milli Piyango talihlisi bugün işine tekrar başladı, böyle görüntülendi
01:12
Esenyurt'ta yol çöktü, kamyon yol kenarında askıda kaldı
00:43
Burak'ın olay yerinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı
00:47
Volkan Demirel'den Galatasaray'a şok sözler
00:25
Aydın Boysan hayatını kaybetti
01:10
Yeni hocasından Cenk Tosun'a inciler
02:12
Cavani'nin bu sezon attığı tüm goller...
05:17
Ronaldinho’nun Barca formasıyla en güzel 10 golü
01:26
Silah ve sopalarla bastıkları işyerinin sahibini öldüresiye dövdüler
03:00
Güle Güle Büyük Usta...
01:02
Münir Özkul Özkul hayatını kaybetti... Özkul'un kızından ilk açıklama
01:44
Anadolu türkülerini Hollandacaya uyarladı
00:56
Bu kafe engel tanımıyor
00:29
Münir Özkul hayatını kaybetti...
01:21
Çakıcı'nın yeğenini vurdu! 'Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz' dedi
01:33
Medipol Başakşehir'de Arda Turan sesleri!
01:43
Şehit Fethi Sekin için duygulandıran şiir!
00:16
Günlerdir konuşulan yüzbaşı adliyeye yüzünü kapatarak geldi