Â« HÃ¼rriyet.com.tr
MENÃœ
Haberler >Video >YaÅŸam >Ekran>Bu hafta sinemalara dram filmleri aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyuyor!
Oynatma Listesi
EKRAN

Bu hafta sinemalara dram filmleri aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyuyor!

Anlatanadam bu hafta vizyona giren filmleri deÄŸerlendirdi.
GÃœNCELLENME
DETAYLARI GÃ–STER

OYNATMA LÄ°STESÄ°

BunlarÄ± da beÄŸenebilirsiniz
BunlarÄ± kaÃ§Ä±rmayÄ±n