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Bir müzik aleti olsaydınız ne olurdunuz? | Sarı Mikrofon

Sarı Mikrofon bu bölümde sokakta gördüğü insanlara "Bir müzik aleti olsaydınız ne olurdunuz ?" sorusunu yöneltti.Cevaplar yine birbirinden ilginç.İzliyoruz..
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