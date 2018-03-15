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Bir müzik aleti olsaydınız ne olurdunuz? | Sarı Mikrofon

Sarı Mikrofon bu bölümde sokakta gördüğü insanlara "Bir müzik aleti olsaydınız ne olurdunuz ?" sorusunu yöneltti.Cevaplar yine birbirinden ilginç.İzliyoruz..

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