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Bir müzik aleti olsaydınız ne olurdunuz? | Sarı Mikrofon
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EĞLENCE
Bir müzik aleti olsaydınız ne olurdunuz? | Sarı Mikrofon
Sarı Mikrofon bu bölümde sokakta gördüğü insanlara "Bir müzik aleti olsaydınız ne olurdunuz ?" sorusunu yöneltti.Cevaplar yine birbirinden ilginç.İzliyoruz..
GÜNCELLENME
15.03.2018 - 10:28
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