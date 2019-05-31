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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANNE BABA

Bebek gelişiminde beslenmenin önemi

Bebelac Çocuk Devam Sütleri ile Anne - Bebek Buluşmaları’nın ilk durağı Adana’ydı! Bebeklerin bilişsel & sosyal gelişiminde beslenmenin önemi ve annelik tecrübelerinin konuşulduğu söyleşide, Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt sordu, Uzman Dr. Ender Saraç ve Nutricia Tüketici Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)

 

Dr. Ender Saraç, bebek beslenmesinin anne karnında başladığını ve bebeğin 2 yaşına kadar aldığı gıdalar ile gösterdiği gelişimin tüm hayatını şekillendirdiğine dikkat çekti. Dr. Ender Saraç, ailelerin sadece bebeklerinin boy ve kilosuna odaklanmamasını; bunun yanında “görünmeyen sağlığı” yani bebeğin hızlı öğrenmesini, kavrama yeteneğini, çevresini anlaması ve etkileşime geçmesini sağlayan bilişsel ve sosyal gelişimine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

 

 Pelin Aydoğdu ise Bebelac Çocuk Devam Sütleri olarak sağlıklı nesiller yetiştirmek için büyük bir hassasiyet, özveri ve gururla çalıştıklarını, Avrupa Kalite Standartları’na göre 90 farklı kalite testinden geçerek üretilen ve hiçbir koruyucu madde içermeyen devam sütleriyle 20 yılı aşkın süredir tüm annelerin yanında olduklarını vurguladı.

 

 Adanalı annelerin büyük ilgi gösterdiği söyleşi sonrasında herkese Hürriyet Kitap’tan çıkan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edildi.  

 

“Bebelac Çocuk Devam Sütleri ile Anne - Bebek Buluşmaları’nın bir sonraki durağı: Bursa!

 

Katılımın ücretsiz olduğu etkinligimiz 21 Haziran saat 11:00’de Bursa - Ördekli Kültür Merkezi’nde. Tüm anneler davetlidir😊

 

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