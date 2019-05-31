Bebek gelişiminde beslenmenin önemi
Dr. Ender Saraç, bebek beslenmesinin anne karnında başladığını ve bebeğin 2 yaşına kadar aldığı gıdalar ile gösterdiği gelişimin tüm hayatını şekillendirdiğine dikkat çekti. Dr. Ender Saraç, ailelerin sadece bebeklerinin boy ve kilosuna odaklanmamasını; bunun yanında “görünmeyen sağlığı” yani bebeğin hızlı öğrenmesini, kavrama yeteneğini, çevresini anlaması ve etkileşime geçmesini sağlayan bilişsel ve sosyal gelişimine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Pelin Aydoğdu ise Bebelac Çocuk Devam Sütleri olarak sağlıklı nesiller yetiştirmek için büyük bir hassasiyet, özveri ve gururla çalıştıklarını, Avrupa Kalite Standartları’na göre 90 farklı kalite testinden geçerek üretilen ve hiçbir koruyucu madde içermeyen devam sütleriyle 20 yılı aşkın süredir tüm annelerin yanında olduklarını vurguladı.
Adanalı annelerin büyük ilgi gösterdiği söyleşi sonrasında herkese Hürriyet Kitap’tan çıkan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edildi.
“Bebelac Çocuk Devam Sütleri ile Anne - Bebek Buluşmaları’nın bir sonraki durağı: Bursa!
Katılımın ücretsiz olduğu etkinligimiz 21 Haziran saat 11:00’de Bursa - Ördekli Kültür Merkezi’nde. Tüm anneler davetlidir😊