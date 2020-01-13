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Anlaşmalı boşanma davası nedir? Anlaşmalı boşanma koşulları nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası nedir? Çiftlerin boşanırken dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir? Anlaşmalı boşanma davasının koşulları nelerdir? Boşanma davalarında görev ve yetki hangi mahkemededir? Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi nasıl hazırlanır? Boşanma davalarında avukat temsili zorunlu mudur? Bir yıl dolmadan açılan anlaşmalı boşanma davaları geri çevrilir mi? Avukat Sinem Rumeli anlaşmalı boşanma davaları hakkında tüm soruları yanıtlıyor.

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