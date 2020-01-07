Alın bölgesine yapılan kozmetik uygulamalar nelerdir?

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Alın bölgesinde mimik kırışıklıkları en sık karşılaşılan sorunlardandır. Alın bölgesine botoks uygulanması bu kırışıklıklara karşı en yaygın uygulamalardır. Alın bölgesine botoks yanında yağ enjeksiyonu uygulamaları da yapılabilir. Peki alın bölgesine yapılan botoks, yağ enjeksiyonu gibi uygulamalarda nelere dikkat edilmelidir? Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Saliha Kırbaş, alın bölgesine yapılan kozmetik uygulamalar konusunda merak ettiğiniz her şeyi tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Alın bölgesine yapılan kozmetik uygulamaları puzzle’ın bir parçası gibi değerlendirmek gerekir. Çünkü yüze bütünsel yaklaşımda tedavi edilmesi istenen alanlar ayrı ayrı değerlendirilerek, o bölgeye uygun özel çözümler sunulmaktadır. Puzzle’ın parçaları tamamlandığı zaman ortaya çıkan tablo, paha biçilemez değer taşımaktadır. Her bölgenin yaşlanma süreci, sorunu ayrı ayrı ele alınır ve bu süreç farklı sebeplere bağlıdır. Kişinin yaşlanma sürecine baktığımız zaman genetik olarak önce nereden yaşlanma başlıyorsa, önce orayı tedavi etmek ve daha sonra diğer bölgelerin ihtiyaçlarını tamamlamak gerekmektedir. Bu şekilde bütünsel yaklaşım tamamlanmış olur. Alın bölgesi ve mimik kırışıklıkları, alın bölgesinde en sık karşılaşılan sorunlar arasındadır. Bu kırışıklıkların tedavisinde en çok tercih edilen yöntem ise botoks uygulamasıdır. Botoks uygulamasıyla alın kırışıklıkları yok edilebilmektedir. Burada hastaların en çok sorduğu soru: Botoks uygulamasına ne zaman başlanılmalı? Erken yaşta botoks uygulamasına başlarsam hata etmiş olur muyum? Beklersem geç kalmış olur muyum? Burada bilinmesi gereken ise, kozmetik uygulamaların yaşı yoktur. Kozmetik uygulamalar sağlık problemi değildir. Kişi, ne zaman ihtiyaç hissederse doğru zaman o zamandır. Erken yaşta başlayan uygulamaların amacı kırışıklıkların derinleşmesini engellemektir. Erken yaşta botoks uygulamalarına başlayan hastaların sık sık botoks yaptırmasına gerek yoktur. Ortalama yılda bir kez aralıklı yapılan botokslarla kırışıklıkların derinleşmesi engellenebilmektedir. Derin kırışıklıklar kırılmış kartona benzetilebilir. Derin kırışıklıklarda botoks uygulandığında yalnızca ince kırışıklık kalabilir. Bu kırışıklığı azaltmak için genellikle kalan alana ince dolgular uygulanmaktadır. Alın etrafında uygulanan bir diğer kozmetik uygulama ise dolgu uygulamalarıdır. Alın dolgularında hedef, daha feminen bir görüntü oluşmasını sağlamaktır. Kadınlarda alın bölgesine yapılan hafif bombelik ile daha feminen bir görüntü oluşması sağlanmaktadır. Erkeklerde ise tercih edilen alnın, daha düz ve mümkünse daha çökük bir görüntü oluşturarak, kare bir yüz istenmektedir. Bu görüntüyü oluşturmak için kemik üzerine ince dolgulardan farklı olan dolgu uygulamaları tercih edilir. Bu bölgede bombe yapı oluşturulmaya çalışılır. Ancak sadece alın dolgusuyla istenilen sonuca ulaşılamaz. Alın çökmelerinin yanında bu hastalarda bazen şakak bölgesi denilen temporal bölgelerde de bir miktar çökme görülebilmektedir. Şakak bölgesindeki çökmeler genellikle daha sert bir kemik ifadenin oluşmasına ve daha maskülen bir görüntüye sebep olur. Alın bölgesiyle eş zamanlı olarak temporal bölge, şakak bölge dolguları da yapılır. Böylece alın bölgesinde ifade bütünlüğü tamamlanmış olur. Üçgen yüz oluşturmak için yapılan bütünsel dolgu uygulamalarında temporal bölge dolguları önemli bir yer kaplamaktadır. Burada dolgunun özelliği, uygulanma şekli çok önemlidir. Çünkü yağ dokusundan zengin olmayan bir alanda kemik üzerine yapılan dolgular uygun dolgu seçilmediği takdirde pütürlük, kabarıklık ve hoş olmayan görüntülere sebep olabilir. Anatomik olarak bu bölgelerde önemli damar ve sinir yapıları görülmektedir. Yüzü, alnı ve göz etrafını besleyen önemli damar yapılarında gelişen tıkanıklar, ciddi problemlere neden olabilir. Güvenli bir şekilde yapılacak uygulamalarla bireyler kendilerini daha güzel, daha feminen ve daha mutlu hissedecektir.