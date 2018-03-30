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1 Nisan neden “Şaka Günü” olarak kutlanır?

Hemen hemen her kültürde yeri olan 1 Nisan Şaka Günü nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun arkasında birden çok teori bulunuyor. Sosyal Belgesel, 1 Nisan’ın tarihini mercek altına aldı.

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