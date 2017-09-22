Vetoya veto

İBB Meclisi’nin bu ayki gündemine, Başkan Kadir Topbaş’ın veto ettiği imar dosyaları damgasını vurdu. İmar dosyaları AK Parti grubunun oylarıyla temmuzda kabul edilmişti. Bu raporlara ilişkin Komisyon görüşünde, “İBB Meclis kararının Belediye Başkanı tarafından Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 14. maddesine istinaden iade gerekçesi belirtilmeden Meclis’e iade edildiği ve söz konusu plan değişikliği tekliflerine ilişkin komisyon görüşünün aynı olduğu ve bu nedenle uygun bulunduğu” görüşlerine yer verildi. O dosyalar, dün yeniden Meclis gündemine geldi. Oylama öncesi söz alan CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever, AK Partili meclis üyelerine, Meclis Salonu’nun hemen çıkışında bulunan Başkanlık Makamı’nı işaret ederek, “17 adım ileri giderek orada sayın belediye başkanıyla istişare ederek, raporun iade gerekçelerini öğrenmemiş olmanız İstanbul adına üzüntü verici ve yönetim zafiyeti” dedi.



AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan da “Sayın Başkan iade gerekçesi belirtmediği için, komisyon daha önceki hazırladığı raporlar doğrultusunda hazırlamış. Konu bundan ibaret. CHP’ye buradan ekmek çıkmaz” diye konuştu. Bağımsız İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sipahi de Topbaş’ın bugüne kadar olmayan bir yöntem uygulayıp iade gerekçelerini göstermediğini ifade edip, “Belki danışmanları yanıltmış. Bu Meclis siyasi bir karar almak peşinde değil. Keşke İBB Başkanımız aramızda olup gerekçelerini sözlü olarak yapsaydı” dedi.



5 DOSYADA NELER VARDI

1-) Pendik Gökçebeyli Mahallesi’ndeki Çiftlik Kent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait yapılaşmış tarla ve özel orman vasıflı arazilerin bir kısmı park, köy meydanı ve ibadet alanı olarak ayrılmıştı.



2-) Beşiktaş Ortaköy’deki 1641 metrekarelik arazinin inşaat hakkı yaklaşık 500 metrekare artırılmıştı.



3-) Kartal Soğanlık mahallesinde 2 bin 400 metrekarelik park alanının ticaret ve konut alanına alınmasıyla ilgiliydi. İmar değişikliğini İBB Meclisi AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul etmişti.



4-) Zekeriyaköy’de anaokulu yapılmak için ayrılmış parselin konut alanına alınmasıyla ilgiliydi.



5-) Bayrampaşa 5 bin 500 metrekarelik parsellerde kamusal sağlık tesis alanı iptal edilmiş, bunun yerine özel sağlık tesis alanı planlara işlenmişti.



İSTİFAYA YALANLAMA

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, dün akşam Twitter hesabından “Kadir Topbaş, bugün beş dosyasının kendisine rağmen meclisten geçmesi üzerine, çok yakın çevresine ‘istifa ettiği’ni açıkladı. Konunun AKP Gnl. Başk. Erdoğan’a iletildiği; Erdoğan’ın Başkan beklesin’ talimatını verdiği öğrenildi” mesajını paylaştı. Ancak bu bilgi, Topbaş’a yakın kaynaklar tarafından yalanlandı.