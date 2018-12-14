Véronique yüz binden fazla kişiye ulaştı, uluslararası devlere rakip oldu

Hoş geldiniz Cem Bey, bakıyorum da eli boş gelmemişsiniz…

(Gülümsüyor) Evet arkadaşlarımı ziyarete giderken yanımda mutlaka küçük bir hediye götürürüm.

Çok incesiniz, kutunun içinde neler var?

Bizim en sevilen kokumuz, Marsilya sabunu (Jabón de Marsella) kokusu.

Marsilya sabunu kokulu farklı ürünler set halinde kutunuzda.

Büyüleyici bir beyaz sabun kokusu, etraf tertemiz koktu.

Evet, beyaz sabun kokusunu sevenlerin aşina olduğu bir koku. Fakat çizgisi çok daha çekici. Müşterilerimizin çoğu bu kokuyu temizlik kokusu olarak tarif ediyor.

Peki, Koku hayatınıza nasıl girdi?

Kokunun hayatıma yön vermesi, tabii ki *Grenouille gibi olmasa da, erken yaşlarımda başladı. Çocukluğumun geçtiği yerde dondurmacılar (şu an bazıları kapandı) vardı, özellikle yazın etraf hep dondurma kokardı. Moda semti bende dondurma kokusuyla yaşardı. Daha sonraki yıllarda, aynı duyguları okulumun koridorlarında da yaşadım. Galatasaray Lisesi koridorlarının halen beni çeken tarifsiz bir kokusu vardır.

O yıllardan bugüne İspanya’dan kokunun hayatıma bu şekilde girmesi ise; sevgi ve her zaman teşekkür ettiğim harika tesadüflerden ibarettir...

*Patrick Süskind'in "Koku" kitabının kahramanı.

Koku seçerken nasıl karar vermeliyiz?

Kokladıktan sonra önemli olan kokuyu sevmenizdir. Eğer sevdiyseniz ve fiyatı da uygunsa; markasına bakmadan hemen almanızı tavsiye ederim. Önemli olan ambalajı değil kokunun kendisini beğenmeniz. Çünkü kutu, şişe ya da prestij değil koku satın alıyorsunuz ve onunla baş başa kalacaksınız.

Beğenme kriterini biraz açar mısınız?

Kokladığınızda eğer daha fazla koklama isteği uyandırıyorsa, aradığınız kokuyu buldunuz demektir. Sevdiğimiz kokuyu içgüdüsel olarak tekrar tekrar koklama isteği duyarız. Dolayısıyla yalnızca kokuya konsantre olun, diğer satış ve pazarlama etkenlerini unutun ve sadece sizi koklarken mutlu edecek seçimi yapın. Bunu yaparken de kimseden teyit veya yardım almayın, tek başınıza karar verin.

Hayatta kimsenin fikrini sormadan rahatlıkla vereceğiniz tek doğru karar; seçtiğiniz koku olabilir. Çünkü hepimiz farklı kokulara farklı tepkiler veririz, doğal süreç böyledir.

Koku satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Bileşenleri, bileşenleriyle ilgili uyarıları ve diğer önemli kullanım bilgilerini, mevzuata uygun şekilde ambalajında tüm detaylarıyla belirtilmeyen ürünlere, markası ne olursa olsun, sağlığınız için temkinli yaklaşmanızı öneririm.

Eğer internetten alışveriş yapıyorsak?

Fotoğraftaki fiyat ve şişelerin aldatıcı olmaması için ürün hacim (ml) bilgisini mutlaka etrafınızdaki şişelerle kıyaslamalısınız. Eğer ml bilgisi gizlenmişse mutlaka yetkililerden bilgisi alınmalıdır. İsmi bilinen bir internet sitesinden veya markadan sipariş verseniz dahi, internet siparişinizi teslim aldığınızda; kutusunu açmadan önce kutu üzerindeki sağlığınızla ilgili bilgilerin ihmal edilip edilmediğini mutlaka kontrol edin. İçerik listesi, uyarılar ve kullanım şekli hakkında detaylı bilgi vermeyen ürünleri iade etmenizi öneririm.

Su ile çalışan koku makineleri artık evlerimizde. Bu makineleri satın alırken dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir?

Su ile çalıştıkları ve aerosol (koku moleküllerinin gaz ile yayıldığı, basınçlı gaz içeren ve patlama riski olan) olmadıkları için kısa süre sonra tüm evlerin vazgeçilmezi olacağını düşünüyorum, özellikle yemek ve sigara kokusu sorunları yaşayan evlerin.

Koku makinesinde performansı çok büyük oranda kullandığınız esans belirler. Makinenin eğer kokusundan memnun değilseniz aynı makinede farklı esanslar denemelisiniz. Bu yüzden koku makinesi alırken makinenin farklı markaların esanslarıyla da çalışıp çalışmadığını mutlaka satıcıya sorun. Aksi takdirde sadece makineyi aldığınız firmanın koku çizgisine bağlı kalırsınız. Ayrıca, elektrikli bir ürün olduğundan sorunsuz ve uzun ömürlü kullanım ya da servis için üretici firmaya güven duyabilmelisiniz.

Koku satın alırken hem burnumuzu, hem de gözümüzü dört açacağız yani…

Aynen…

Başka nelere dikkat etmeliyiz?

Günümüzde genel kullanım alışkanlığı, ortamda yalnız tek bir kokunun olması yönündedir. Ancak tespitim ve tercihim, kokularda farklılığın monotonluğu kırıp ortama koku zenginliği katmasından dolayı farklı kokuların birlikte kullanılmasının çok daha hoş olacağı yönündedir. Örneğin, bir evin veya ofisin tamamen vanilya kokmasındansa bir odasının vanilya diğer odasının mango ve başka bir odasının da portakal kokması benim için daha etkileyicidir. Dolayısıyla ortamı daha çekici kılmak için tavsiyem ortam ile uyumlu fakat farklı kokuların kullanılmasıdır.

Koku derin bir konuymuş

Evet ince detayları olan ve geniş kapsamlı bir konudur.

Koku hayatımızın birçok yerinde seçim kriteridir. Sabundan, yemeğe hatta insana kadar…

İkinci el araba ve ev satanlar dahi satışları için bu konuya özen göstermelidirler.

Bize biraz Veronique’ten bahseder misiniz?

Tüm ürünlerimiz İspanya’nın Valensiya şehrinde uluslararası standartlara sahip bir fabrikada üretiliyor. İspanyolların koku konusunda önemli bir uzmanlığı var. Veronique olarak biz de bu konunun uzmanlarıyla çalışıyoruz.

Farklı ürünler ile koku sorunlarını çözüyoruz. Bir çok lüks / butik otel ve restoran ile çalışıyoruz. Kokuyu çok seven niş bir kesime hitap ediyoruz. Ünlü şeflerden, modacılara, sanatçılardan siyasetçilere ve doktorlara kadar farklı sektörlerden müşterilerimiz var.

Tavsiyeler ile büyüyoruz. Buradan bizi tavisye eden ve sitemize birçok yorum yazan müşterilerimize tüm samimiyetimle teşekkür ederim.

Gelecekle ilgili hedefleriniz nedir?

4 sene sonraki hedefimiz, 1 milyon kişinin farklı koku ihtiyaçlarını Véronique ile çözmek. Geçtiğimiz yıllarda D & R, Macro Center, Migros ve Watsons gibi zincirlerde satılan 400.000 adetten fazla Véronique markalı ürün ile 100.000’den fazla ev ve ofise ulaştığımızı düşünüyoruz. Şu an internet üzerinden satış yapıyoruz. Kolay, hızlı, güvenli alışveriş yapılan bir internet sitemiz var. 60 yaş üstü internet kullanıcılarını da düşünerek çok basit bir site tasarımı yaptık. Butik ürünlerimizin birim fiyatlarının, müşterilerimiz için daha hesaplı olması için ürünlerimizi setler halinde sunuyoruz.

Cem Bey çok teşekkür ederiz, bizi kırmadınız ve röportajımıza katıldınız

Rica ederim, benim için zevkti.

Kokular hakkında bazı pratik bilgiler

M.Cem Temuroğlu’ndan siz değerli okurlarımıza evlerinin daha güzel kokması için bazı pratik bilgiler aldık.

Tekstillere sinen kokuları yok edin

Perdeye, halıya, koltuklara ve benzeri tekstillere sinen yemek, sigara vb. kokular ev ve otel odalarında ortamın genel kokusunu belirler.

Bunları yok etmek için kullanılan tekstil kokuları kıyafetlere ve ayakkabı dolabındaki ayakkabıların içine de sıkılabilir.



Çubukları ters çevirin

Çubuklu kokularda, çubuklar kuru ise ters çevrilmelidir. Dolayısıyla çubukların üstü tarafı her zaman ıslak olmalıdır.



Ortam kokusu ile sabun aynı kokulu olsun

Misafirleriniz ellerini yıkadıktan sonra kokladıklarında, ortam ile sabun aynı kokulu olduğunda daha etkili ve çekici olacaktır.

Koku makinesi sahipleri için

Makine eğer susuz çalışıyorsa, yani içinde bir kartuşu varsa; farklı esansları denemek için kartuşunu iyice yıkayıp, içine sinen koku geçtikten sonra suda çözünebilen farklı esansları su ile karıştırarak böylece aynı makineyi çok ucuz maliyetli olarak kullanabilirler.

Ve oteller için

Otellerin koridorlarında kullanılan halılardan dolayı genellikle koku sorunu yaşanır. Bunun için halıları temizlerken su filtreli süpürge kullanmalarını ve suyun içine suda çözünebilir esans eklemelerini öneririm.



*Véronique ürünlerine ve benzer bilgilere www.clubveronique.com 'dan ulaşılabilirsiniz.