Venezuela'da gerginlik tırmanıyor

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da pazar günü yeni anayasayı yazacak Kurucu Meclis'in üyelerinin seçileceği oylama öncesinde gerginlik tırmanıyor. 48 saat süren genel grev sırasında ölen beş kişiyle birlikte, protesto eylemlerinin 120 gün önce patlak vermesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi.

Gelişmeler üzerine ABD yönetimi diplomat ailelerinden şiddetin tırmanmasından endişe edilen Venezuela'yı terk etmelerini istedi. Konuyla ilgili açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.

PROTESTO ÇAĞRILARI

Anayasa reformuyla ilgili hazırlıkları protesto eden muhalefet hükümetin kararlaştırdığı gösteri yasağına uymadı. Venezuela muhalefet ittifakı (MUD) taraftarlarını 'Venezuela'yı zapt etmeye' çağırdı.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Venezuela 1999 yılından beri sosyalist hükümetler tarafından yönetiliyor. Kötü ekonomik yönetimin iflasın eşiğine getirdiği Güney Amerika ülkesinde neredeyse şiddet olaylarının meydana gelmediği gün geçmiyor. Bütün ülkede zaruri ihtiyaç maddesi ve ilaç sıkıntısı çekiliyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro muhalefeti diyaloğa davet etti. Muhalefet ise Maduro'nun istifasını, anayasa reformu projesinin geri alınmasını ve erken seçimlerin yapılmasını talep ediyor. Siyasi gözlemciler tarafından pazar günkü Kurucu Meclis seçimleri sırasında şiddetin tırmanmasından endişe edildiği belirtiliyor.

'ANAYASA REFORMU İÇ SAVAŞA YOL AÇABİLİR'

İşçi sınıfının temsilcilerine ayrıcalık tanındığı için seçimi Maduro sempatizanlarının kazanacağı tahmin ediliyor. Muhalefet anayasa reformunun dikta yönetimine geçiş için araç olarak kullanılmasından endişeli.

545 üyeli Kurucu Meclis'in 364 üyeliği yerel idari bölgelere ayrıldı. 364 üyelik için 3 bin 200 kişi adaylık başvurusunda bulundu. Adaylar arasında çok sayıda Venezuela Sosyalist Birlik Partisi üyesi ile Maduro'nun eşi Cilia Flores de bulunuyor. Kurucu Meclis'in diğer 181 üyesi ise Sosyalist Parti'ye yakınlığıyla tanınan işçi, öğrenci, emekli ve çiftçi çevrelerinden seçilecek.

10 havayolu şirketi Venezuela başkenti Caracas'a yaptığı uçak seferlerini iptal etti. Ülkeden kaçanların sayısı on binleri buluyor. Devlet Başkanı Maduro 1999 yılında Hugo Chavez tarafından başlatılan 'sosyalizm deneyini' gerekirse silah zoruyla sürdüreceklerini duyurdu. 232 bin polis ve asker güvenlik önlemleriyle görevlendirildi. Muhalefet Pazar günkü oylamayı boykot edecek. Maduro karşıtları tarafından düzenlenen sembolik referandumda yedi milyon Venezuelalı anayasa reformuna karşı oy kullanmıştı.