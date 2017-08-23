Ve 15 yaşındaki Sümenye bulundu...

Almus’a bağlı Kolköy’de yaşayan çiftçi Rıza-Kezban Aktaş çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü Sümenye Aktaş, 7 gün önce ortadan kayboldu.

Yaylaya çıkan Rıza ve Kezban Aktaş çifti, köylerindeki evlerine bıraktıkları kızlarını ertesi gün döndüklerinde bulamadı. Çift durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Genç kızı bulmak için arama yapılırken, aileye gelen telefon ile Sümenye’yi, komşu Yuvaköy’den 28 yaşındaki S.A.’nın evlenmek amacı ile kaçırdığı ortaya çıktı.



Aileyi arayan S.A. kendilerini aramaktan vazgeçerek, şikayetlerini geri almalarını istedi.Bu ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri S.A.’yı bulmak için çalışma yaptı. İlk çalışmalarda S.A.’ya ulaşılamadı

OTOMOBİLDE YAKALANDI

Jandarma ekipleri yapılan çalışmalar sonrasında S.A. ve Sümenye'nin Almus ilçesindeki Tufantepe bölgesinde olduğunu tespit etti. Yer tespitinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri S.A. ile 15 yaşındaki kız çocuğunun bir otomobilde olduğunu belirledi. Zanlı ile Aktaş, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Sümenye'nin ifadesinde kendi isteğiyle S.A. ile gittiğini söylediği öğrenildi.



Kızlarının bulunduğunu haber alan ailesi de İlçe Jandarma Komutanlığı’na gitti. S.A. jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Anne Kezban Aktaş, kızını kaçıran kişinin köye usta olarak gelen yakın köydeki S.A. olduğunu söyleyerek “Annesi ile konuştum. '18 yaşını doldurana kadar o kızı meydana çıkartmayacağım kimseye göstermeyeceğim, yaşının dolmasını bekleyeceğim' diyormuş. Bu Allah’tan reva mı? 15 yaşındaki çocuk 28 yaşındaki adamla nasıl oluyor" demişti.

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