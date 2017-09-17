VatandaÅŸlara anons yapÄ±lÄ±yor: BalÄ±klarÄ± eve gÃ¶tÃ¼rmeyin!

Ã‡eltikÃ§i Mahallesi yakÄ±nÄ±ndan geÃ§en Susurluk Deresi'ndeki toplu balÄ±k Ã¶lÃ¼mleri nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±n balÄ±klarÄ± eve gÃ¶tÃ¼rmemesi iÃ§in anons yapÄ±lÄ±yor.



Mahalle muhtarÄ± Rasim Acar, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yÄ±llardÄ±r bÃ¶yle bir olayla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Mahalle sakinleri dere kenarÄ±nda balÄ±k Ã¶lÃ¼leri olduÄŸunu sÃ¶yledi. Gidip baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda balÄ±klarÄ±n bazÄ±larÄ± telef olmuÅŸ, birÃ§oÄŸu da su yÃ¼zeyinde duruyordu. Hemen yetkililere haber verdik." dedi.



GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k Ä°lÃ§e MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dursun Demirci ise konuyla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.















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