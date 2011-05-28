Varyap Meridian'Ä±n Zirvesi satÄ±ÅŸtaâ€¦

360 derecelik Ä°stanbul manzarasÄ± ile TÃ¼rkiye'nin ilk yeÅŸil gÃ¶kdeleni Varyap Meridian Grand Tower'Ä±n, en Ã¼st katÄ±nda 1.000 metrekarelik "penthouse" Ã§ok Ã¶zel bir daireler de yer alÄ±yor. Varyap CEO'su ErdinÃ§ VarlÄ±baÅŸ, "DÃ¼nya tarafÄ±ndan tescillenmiÅŸ Varyap Meridian'Ä±n zirvesindeki Ã¶zel kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±na baÅŸladÄ±k. Varyap Meridian'da Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z projeksiyonlara ve ortaklarÄ±mÄ±z olarak nitelendirdiÄŸimiz mÃ¼ÅŸterilerimize verdiÄŸimiz sÃ¶zlere baÄŸlÄ± kalarak, projede sona yaklaÅŸÄ±yoruz" dedi.

TOKÄ° iÅŸtiraki Emlak Konut GYO ile HasÄ±lat PaylaÅŸÄ±mÄ± Modeli ile inÅŸa edilen LEED kayÄ±tlÄ± TÃ¼rkiye'nin ilk yeÅŸil karma konut projesi Varyap Meridian, 2010'da DÃ¼nyanÄ±n En Ä°yi Mimari Projesi seÃ§ilmiÅŸti. En Ã¼st katÄ± tamamÄ±yla rezidans kullanÄ±cÄ±larÄ±na Ã¶zel 'executive lounge' olarak tasarlanan Varyap Grand Tower'da,Â teras bÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri 4 ile 65 metrekare arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 38 teraslÄ± daire bulunuyor. Dairelerin yÃ¼zde 80'inde ise kat bahÃ§eleri yer alÄ±yor.

Varyap Meridian projesinde, 20 ile 61 kata sahip 5 rezidans kule iÃ§erisinde 1,500 konut, 50 bin metrekarelik kiralÄ±k alana kurulan bir iÅŸ merkezi, 20 bin metrekarelik ofis binasÄ±, kongre ve iÅŸ merkezi ile toplam 6 kule ve 3 adet yatay ticari blok bulunuyor.

En Ã§ok kazandÄ±ran projeler arasÄ±nda



Varyap Meridian projesi baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bugÃ¼ne kadar artan satÄ±ÅŸ ve pirim performansÄ± ile sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil dÃ¼nyada da yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n ilgisini Ã§ekiyor. Projenin, tamamlanÄ±ncaya kadar yÃ¼zde 300'e varan oranda pirim yapmasÄ± Ã¶n gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Zirvesi satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kan Varyap Grand Tower'da, stÃ¼dyodan, 4+1'e kadar, her biri kendi iÃ§inde Ã¶zel tasarÄ±mlÄ± pek Ã§ok daire seÃ§eneÄŸi bulunuyor.

Varyap Grand Tower'da, 3 bin TL peÅŸinat Ã¶denerek, TÃ¼rkiye'nin en dÃ¼ÅŸÃ¼k konut kredisiyle daire sahibi olmak mÃ¼mkÃ¼n. Ãœst dÃ¼zey bir proje olan Varyap Grand Tower'daki stÃ¼dyo ile 4+1 arasÄ±ndaki dairelerin satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ± ise 323 bin TL ile 2 milyon 102 bin TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.

"Varyap Meridian projesinin altÄ±n deÄŸeri"



Varyap Grand Tower'da satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kan ilk dairelerin yÃ¼zde 75'inin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Varyap CEO'su ErdinÃ§ VarlÄ±baÅŸ, "Bizim ilk gÃ¼nden beri amacÄ±mÄ±z, piyasadaki en hÄ±zlÄ± satÄ±ÅŸÄ± yapmak deÄŸil, prim yaptÄ±rarak belli zaman aralÄ±ÄŸÄ±na satÄ±ÅŸlarÄ± yaymaktÄ±. Varyap Meridian'da, 2 yÄ±lda, 3.000-3.500 TL'lerden 7.000 TL'lere Ã§Ä±kan bir metrekare fiyat grafiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmektedir. Bunun, projeksiyonlarÄ±mÄ±z ve satÄ±ÅŸ realizasyon verilerimize gÃ¶re, 10.000 TL/m2'yi aÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rebiliyoruz. Fiyat merkezi hayata geÃ§tiÄŸinde, bu fiyatlarÄ±n Ã§ok yukarÄ± eÄŸilim gÃ¶stereceÄŸinden emin olabilirsiniz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz mÃ¼ÅŸterilerimize kazandÄ±rarak bÃ¼yÃ¼meyi seviyoruz ve bundan vazgeÃ§meyeceÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Varyap Meridian zirvesi iÃ§in, yerli yatÄ±rÄ±mcÄ±lardan olduÄŸu kadar yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lardan da talep gelmesini beklediklerini belirten ErdinÃ§ VarlÄ±baÅŸ, "Varyap Grand Tower'daki son katÄ±mÄ±zÄ±, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bir tasarÄ±mcÄ± dekore edecek ve komple kat olarak satÄ±ÅŸa sunuyoruz. MÃ¼ÅŸterimiz isterse kendi tasarÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±rabilecekler" dedi.Â

Zirvede 1.000 metrekarelik "penthouse"



ErdinÃ§ VarlÄ±baÅŸ'Ä±n verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, Varyap Grand Tower'da en son kat, komple kat olarak satÄ±ÅŸa sunulacaÄŸÄ± iÃ§in fiyatlarÄ± Ã¶zel olarak belirlenecek. 1,000 metrekarelik bir alana sahip olan bu kat, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ tasarÄ±mcÄ±lar tarafÄ±ndan Ã¶zel olarak tasarlanacak. Bu penthouse daireye, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyadan da gÃ¶sterilen yoÄŸun ilginin fiyatÄ±nÄ± belirlenmesi bekleniyor.

Varyap Meridian'da TÃ¼rkiye'nin en dÃ¼ÅŸÃ¼k faizli konut kredisi



VaryapÂ Meridian'da, yÃ¼zde 1 peÅŸin ve yÃ¼zde 75 banka kredisine ek olarak, kalan yÃ¼zde 24'lÃ¼k kÄ±sÄ±m iÃ§in aylÄ±k 0.44 faiz oranÄ± ile Varyap Kredisi kullanÄ±labiliyor. Akbank, Halkbank ve VakÄ±fbank, Varyap Meridian'a kredi saÄŸlayan anlaÅŸmalÄ± bankalar arasÄ±nda yer alÄ±yor.

GeleceÄŸin binalarÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "GeleceÄŸin binasÄ± yeÅŸildir, geleceÄŸin binasÄ± demokratiktir, geleceÄŸin binasÄ± teknolojiktir, geleceÄŸin binasÄ± insanidir ve geleceÄŸin binasÄ± kozmopolittir" tanÄ±mlamasÄ±nÄ± yapan ErdinÃ§ VarlÄ±baÅŸ, firma olarak dÃ¼nyanÄ±n gayrimenkul sektÃ¶rÃ¼ndeki 10 firmasÄ±ndan birisi olabilmeyi hedeflediklerini sÃ¶yledi. VarlÄ±baÅŸ, "nasÄ±l ki, TÃ¼rkiye ekonomisi dÃ¼nyada 10 bÃ¼yÃ¼k ekonomi iÃ§inde olmayÄ± hedefliyorsa, biz de Varyap olarak TÃ¼rkiye gayrimenkul sektÃ¶rÃ¼nde, TÃ¼rkiye'nin hedefinin gerisinde kalmadan ilerlemek istiyoruz" diye konuÅŸtu.

SertifikalÄ± ilk yeÅŸil proje



Proje alanÄ±nÄ±n yÃ¼zde 85'i yeÅŸil alandan oluÅŸan Varyap Meridian'da, tasarÄ±m aÅŸamasÄ±nda alÄ±nan Ã¶nlemler, Ã§evreci malzeme seÃ§imi, atÄ±k yÃ¶netimi ve elektriÄŸin bir kÄ±smÄ±nÄ±n rÃ¼zgar ve gÃ¼neÅŸ enerjisinden yararlanÄ±larak Ã¼retilmesiyle, yÃ¼zde 40'a varan enerji ve su tasarrufu hedefleniyor. Proje, bu yanÄ±yla sakinlerine, yÃ¼ksek konforun yanÄ± sÄ±ra minimum tÃ¼ketim maliyeti saÄŸlÄ±yor. Projeyi yeÅŸil bina sÄ±nÄ±fÄ±na alan en Ã¶nemli detaylarÄ±n baÅŸÄ±nda ise, atÄ±k maliyetlerinin yÃ¼zde 50-90 arasÄ±nda, CO2 salÄ±nÄ±mÄ±nÄ±n yÃ¼zde 35 oranÄ±nda azaltÄ±lmasÄ± geliyor. Enerji tasarrufuna iliÅŸkin alÄ±nan bu Ã¶nlemler, aidat giderlerinin de dÃ¼ÅŸmesini saÄŸlayacak.

Estetik ve sanattan yoksun yapÄ±larÄ±n gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± yansÄ±tamayacaÄŸÄ±na ve mimari bir kimliÄŸin de sanatÄ±n katkÄ±sÄ± olmadan gerÃ§ekleÅŸemeyeceÄŸine inanan Varyap, tÃ¼m projelerine sanatÄ± entegre etme misyonu ile hareket ediyor.

Zirvenin satÄ±ÅŸa aÃ§Ä±lmasÄ±, LEED'den sonra "Karbon Ayak Ä°zi" uygulamasÄ±



Varyap, LEED kriterlerini uygulayan TÃ¼rkiye'nin ilk firmasÄ± olma geleneÄŸini ÅŸimdi de iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda bilinÃ§ oluÅŸturmak, baÄŸlÄ± olarak Ã§evreye verilen zararÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼lebilirliÄŸi ve telafisi konusunda insanlarÄ± bilinÃ§lendirmek amacÄ±yla kurumsal olarak "Karbon Ayak Ä°zi" uygulamasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. ErdinÃ§ VarlÄ±baÅŸ'Ä±n Karbon Ayak Ä°zi uygulamasÄ± ile ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ÅŸÃ¶yle: "Ä°nÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir Ã¼rÃ¼nler, yapÄ±lar Ã¼retmek iÃ§in ilk adÄ±m yeÅŸil binalarÄ±n inÅŸa edilmesidir. 2009 Ocak ayÄ±nda LEED'e kaydÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±rÄ±rken, yeÅŸil piyasada bir tek biz vardÄ±k. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'de LEED almÄ±ÅŸ ya da alma yolunda olan 40 proje bulunmaktadÄ±r. Bu da TÃ¼rkiye'nin bu sektÃ¶re ne kadar Ã§abuk adapte olduÄŸunun bir gÃ¶stergesidir."Â

Depreme KarÅŸÄ± Teknolojik Yenilik



Varyap Meridian projesi, deprem bÃ¶lgelerinde kritik Ã¶neme sahip olan beton sistemi ile inÅŸa edilerek, TÃ¼rkiye'nin yÃ¼ksek teknolojili projelerinden birisi olma Ã¶zelliÄŸiyle dikkati Ã§ekiyor. Projede, bir metrekarede 6 bin ton yÃ¼k taÅŸÄ±yan C60 beton kullanÄ±ldÄ±. Proje, otoparklarÄ± ile otopark mimarisinde yeni bir trende Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ederek hem enerji tasarrufu, hem de konforu bir arada sunuyor. 2.30 - 2.70 m kat yÃ¼ksekliÄŸi ile standart otoparklara gÃ¶re daha geniÅŸ ve yÃ¼ksek olan Varyap Meridian otoparklarÄ±, kat yÃ¼kseÄŸi ile araÃ§ sahiplerine kullanÄ±m kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacak.Â

Varyap Meridian'da kullanÄ±lan teknolojiler ile inÅŸaat maliyetleri bÃ¼yÃ¼k oranda artsa da, bu yaklaÅŸÄ±m,Â Â uzun vadede ortak alanlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n gÃ¼neÅŸ panelleri ve rÃ¼zgÃ¢r tÃ¼rbinleriyle Ã¼retilecek enerjiyle aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak. YaÄŸmur ve gri sularÄ±n toplanarak, yeÅŸil alanlarÄ±n sulanmasÄ± sayesinde de,Â binalarÄ±n toplam maliyetleri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek ve bÃ¶ylece yÃ¼ksek oranda verimlilik elde edilecek.

Le Monde'un deÄŸerlendirmesi: "Bu yeÅŸil konut projesi, devrim niteliÄŸinde."



Varyap Meridian'Ä±n baÅŸarÄ±sÄ± Ã¶dÃ¼llerle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. Proje, Herald Tribune, New York Times ve CNN International'dan sonra son olarak Fransa'nÄ±n en yÃ¼ksek tirajlÄ± ve dÃ¼nyanÄ±n en itibarlÄ± gÃ¼nlÃ¼k haber gazetelerinden Le Monde'da haber konusu oldu. Haber, "Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±'nda 'bir yeÅŸil ÅŸehir' Ã¶rnek olmayÄ± umuyor" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile yayÄ±nlandÄ±. Le Monde haberinde, ÅŸu deÄŸerlendirmeye yer verdi: "13 milyondan fazla Ã§alÄ±ÅŸan insanÄ± barÄ±ndÄ±ran ve kentsel geliÅŸmenin 'sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir' bir Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retemediÄŸi bir mega kentte, inÅŸaat ÅŸirketi Varyap'Ä±n inÅŸa ettiÄŸi 'yeÅŸil konut projesi', kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± bir devrim niteliÄŸinde."

Mimaride Ã§Ä±tayÄ± yÃ¼kseltti, sektÃ¶rÃ¼nde standartlarÄ± belirliyor



Varyap Meridian, mimaride mÃ¼kemmeliyet geleneÄŸini devam ettirerek, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ticari tasarÄ±m konusunda yeni bir sektÃ¶r standardÄ± oluÅŸturmayÄ± vaat ediyor. Ä°stanbul'un tarihi yarÄ±madasÄ±na ve siluetine gÃ¶nderme yapan bu eÅŸsiz tasarÄ±m, teknolojik alt ve Ã¼st yapÄ±sÄ±yla da Ä°stanbul'un en seÃ§kin gayrimenkul projesi ve markalarÄ±ndan birisi olarak deÄŸerlendiriliyor.



35 yÄ±llÄ±k bir geÃ§miÅŸi, yenilikÃ§i ve her zaman mÃ¼kemmeli arayan iÅŸ yapma biÃ§imiyle Varyap, Ã¼lke ekonomisine katkÄ±da bulunurken, eÄŸitim, kÃ¼ltÃ¼r ve sanat alanlarÄ±nda, sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye ve topluma katma deÄŸer saÄŸlamaya devam ediyor.

GeleceÄŸe emanet edilecek yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± oluÅŸtururken "hayata deÄŸer katma" ve "Ã§evreyi koruma" ilkesi, Varyap'Ä±n iÅŸ yapma disiplinlerindeki ana rotasÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Ã–dÃ¼l rekorlarÄ± kÄ±ran Varyap Meridian projesi, bu disiplinler iÃ§inde inÅŸa edilen grubun, gurur projelerinden birisi olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

VarlÄ±baÅŸ Holding bugÃ¼n 7 bine yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, alt yÃ¼kleniciler ve Ã§Ã¶zÃ¼m ortaklarÄ±yla birlikte, 20 binden fazla kiÅŸiye doÄŸrudan ya da dolaylÄ± olarak istihdam saÄŸlÄ±yor. UzmanlÄ±ÄŸa verilen Ã¶nem, teknik bilginin gÃ¼cÃ¼ ve yenilikÃ§iliÄŸin yanÄ± sÄ±ra, ilkeli ve ÅŸeffaf Ã§alÄ±ÅŸma prensipleri, Grubun iÅŸ yapma biÃ§imi ve baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturuyor.Â Â

DETAYLI BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N