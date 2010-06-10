Varis nedir, nasÄ±l oluÅŸur, nasÄ±l giderilir?

Varis hastalÄ±ÄŸÄ± bacaklardaki damarlarÄ±n belirginleÅŸip, zamanla morarmasÄ±dÄ±r. Bu durumun asÄ±l nedeni bacaklardaki damarlarÄ±n kirli kanÄ± akciÄŸerlere taÅŸÄ±ma gÃ¶revini yerine getirememesidir.

Varis belirtileriÂ kÄ±lcal damarlarÄ±n belirginleÅŸmesi, kan toplamÄ±ÅŸ gibi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oluÅŸmasÄ± ve zaman zaman aÄŸrÄ±masÄ±dÄ±r. Bunun sonucu olarak da bacaklarda mavi hatta zaman zaman koyu mor kan toplamÄ±ÅŸ gibi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oluÅŸur. BazÄ± bÃ¶lgelerde damarlar deri altÄ±ndan ÅŸiÅŸer, sonuÃ§ olarak varisli damarlar oluÅŸur.

Varis problemi daha Ã§ok bayanlarda gÃ¶rÃ¼lÃ¼r, yer Ã§ekiminin etkisi ile de en Ã§ok bacaklarda oluÅŸur. Uzun sÃ¼re ayakta durmayÄ± gerektiren meslekler, hamilelik dÃ¶neminde oluÅŸan dolaÅŸÄ±m bozukluklarÄ±, kilo problemi, genetik faktÃ¶rler gibi sebeplerle varis riski ikiye katlanÄ±r.

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Varis bacaklarda aÄŸrÄ±, zaman zaman da uyuÅŸmaya sebep olabilir. Bacaklardaki kÃ¶tÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yÃ¼zÃ¼nden Ã§oÄŸu bayan etek ve mini elbise giymekten utanÄ±r.ÂVaris tedavisi iÃ§in Ã¶zellikle de bÃ¼yÃ¼k varislerde varis ameliyatÄ± doktorlar iÃ§in kesin Ã§Ã¶zÃ¼mdÃ¼r. Fakat Ã§oÄŸumuz narkoz alÄ±p, ameliyat sonrasÄ± da acÄ± Ã§ekmek istemeyiz. Varis Ã§oraplarÄ± ise tedavide bir seÃ§enek olmaya devam etmektedir. Ancak rahatsÄ±z edici, pratik olmayan bir Ã§Ã¶zÃ¼mdÃ¼r.

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