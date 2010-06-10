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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Haberler >Advertorial>Varis nedir, nasÄ±l oluÅŸur, nasÄ±l giderilir?

Varis nedir, nasÄ±l oluÅŸur, nasÄ±l giderilir?

10.06.2010 - 17:51 | Son GÃ¼ncelleme:

Varisten kurtulmanÄ±n kolay yolu!

Varis hastalÄ±ÄŸÄ± bacaklardaki damarlarÄ±n belirginleÅŸip, zamanla morarmasÄ±dÄ±r. Bu durumun asÄ±l nedeni bacaklardaki damarlarÄ±n kirli kanÄ± akciÄŸerlere taÅŸÄ±ma gÃ¶revini yerine getirememesidir.

Varis belirtileriÂ kÄ±lcal damarlarÄ±n belirginleÅŸmesi, kan toplamÄ±ÅŸ gibi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oluÅŸmasÄ± ve zaman zaman aÄŸrÄ±masÄ±dÄ±r. Bunun sonucu olarak da bacaklarda mavi hatta zaman zaman koyu mor kan toplamÄ±ÅŸ gibi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oluÅŸur. BazÄ± bÃ¶lgelerde damarlar deri altÄ±ndan ÅŸiÅŸer, sonuÃ§ olarak varisli damarlar oluÅŸur.

Varis problemi daha Ã§ok bayanlarda gÃ¶rÃ¼lÃ¼r, yer Ã§ekiminin etkisi ile de en Ã§ok bacaklarda oluÅŸur. Uzun sÃ¼re ayakta durmayÄ± gerektiren meslekler, hamilelik dÃ¶neminde oluÅŸan dolaÅŸÄ±m bozukluklarÄ±, kilo problemi, genetik faktÃ¶rler gibi sebeplerle varis riski ikiye katlanÄ±r.

Varis giderici krem hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±n!

Varis bacaklarda aÄŸrÄ±, zaman zaman da uyuÅŸmaya sebep olabilir. Bacaklardaki kÃ¶tÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yÃ¼zÃ¼nden Ã§oÄŸu bayan etek ve mini elbise giymekten utanÄ±r.ÂVaris tedavisi iÃ§in Ã¶zellikle de bÃ¼yÃ¼k varislerde varis ameliyatÄ± doktorlar iÃ§in kesin Ã§Ã¶zÃ¼mdÃ¼r. Fakat Ã§oÄŸumuz /images/100/0x0/55ea769bf018fbb8f8819cc0narkoz alÄ±p, ameliyat sonrasÄ± da acÄ± Ã§ekmek istemeyiz. Varis Ã§oraplarÄ± ise tedavide bir seÃ§enek olmaya devam etmektedir. Ancak rahatsÄ±z edici, pratik olmayan bir Ã§Ã¶zÃ¼mdÃ¼r.

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