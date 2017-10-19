Van Valilliği'nden "dolandırıcılık" uyarısı 

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde valilik ve emniyet birimlerine gelen şikayetlerden, Vali Murat Zorluoğlu ve vali yardımcılarının adı kullanılarak, vatandaşlardan telefon, internet ve diğer iletişim araçları veya şahıslar aracılığıyla, "bağış", "yardım", "engelliler yararına akülü araba için maddi katkı" ve "şehit ailelerine destek" gibi çeşitli gerekçeler ileri sürülerek para talep edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını ve unvanını kullanarak, çeşitli yollarla yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara vatandaşlarımızın hiçbir şekilde itibar etmemesini, böyle bir durumla karşılaşanların da konuyu mutlaka '155 Polis İmdat', '156 Jandarma' ve Valiliğimizin (0432) 214 96 45 numaralı telefonlarını olay anında arayarak ihbar etmelerini önemle rica ederiz. Unutulmamalıdır ki hiçbir kamu idarecisi, hakim, savcı, asker, polis veya diğer kamu personeli, yukarıda sayılanlar başta olmak üzere, hiçbir şekil ve ad altında vatandaşlarımızdan maddi talepte bulunamaz."