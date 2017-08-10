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    Valve'dan yeni oyun: Artifact

    Hürriyet Haber
    10 Ağustos 2017 - 10:59Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 10:59

    Oyun dünyası Half Life 3, Left 4 Dead 3 veya Team Fortress 3'ü beklerken Valve tamamen farklı yeni oyununu duyurdu. Artifact adlı yeni oyun, Dota 2'yi konu alan dijital bir kart oyunu.

    Oyuncular uzun süredir Half Life 3, Left 4 Dead 3 veya Team Fortress 3'ü beklerken Valve, Artifact adlı yeni Oyununu 23 milyon dolar ödüllü Dota 2 turnuvası The International'da duyurdu.

    Artifact adlı yeni oyun, Dota 2'yi konu alan dijital bir kart oyunu. Oyunda üç oyun tahtası ve Dota 2'den çekilen karakterler bulunuyor. Öte yandan Blizzard, seneler önce Hearthstone'u yayınlamıştı ve bu oyun büyük ilgi görmüştü. Artifact, Blizzard imzalı Hearthstone ile karşılaştırılabilir.

    Artifact için yayınlana kısa tanıtım videosunda da ne yazık ki oyun ile ilgili herhangi bir detay verilmiyor. 2018'de çıkacak oyunla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde belli olacak.

    Etiketler: oyun , valve , artifact
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