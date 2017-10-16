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    Valilik'ten flaş açıklama: İkazın ardından uyarı ateşinde hayatını kaybetti

    AA
    16.10.2017 - 20:37 | Son Güncelleme:

    Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyon esnasında termal cihazla tespit edilen ve yapılan ikazların ardından açılan uyarı ateşi sonucunda yaralanan kişinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

    Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Tütünlü köyü bölgesinde, teröristleri etkisiz hale getirmek ve kaçakçılığı önlemekle görevlendirilen hudut emniyet unsurlarınca, 14 Ekim 2017 günü saat 23.05'te termal cihazlarla ısı kaynağı tespit edildiği belirtildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Termal cihazlarla tespit edilen ısı kaynağının kanun dışı bir faaliyetin belirtisi olabileceği değerlendirilerek yapılan ikazlar ve ardından gerçekleştirilen uyarı ateşi neticesinde, Şemdinli Tütünlü nüfusuna kayıtlı Adem Koyuncu isimli şahıs yaralanmıştır. 112 acil ambulansı ile Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir."

    Açıklamada, olayla ilgili Şemdinli Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan adli tahkikat ve işlemlerin devam ettiği de vurgulandı. 

    Etiketler: hakkari , valilik
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