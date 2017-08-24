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    Validen tartışma yaratan dayak yorumu: 'Terbiye amacıyla öğretmenler çocukları okşayabilir'

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 11:38Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 12:16

    Tunceli'den Samsun'a atanan Vali Osman Kaymak Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni eğitim öğretim yılı için düzenlenen toplantıda konuştu. Kaymak'ın öğretmenlere; 'Terbiye amacıyla öğretmen arkadaşlar çocukları okşayabilir. Bize gelen şikayetlerde biz sizin yanınızda olacağız' sözleri tepki çekti.

    2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı için Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimciler toplantısına Tunceli'den Samsun'a atanan Vali Osman Kaymak da katıldı. Vali Kaymak'ın toplantıda öğretmenlere yaptığı konuşmada 'öğrencileri terbiye amaçlı okşayabilirsiniz' sözleri tepki çekti.

    Vali Osman Kaymak'ın tepki çeken açıklamasının tamamı şöyle:

    'Söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın. Eskiden öğrencinin, işte terbiye amacıyla hafif okşanması konusunda rahat olun. Malum insanlar en küçük bir durumda şikayet dilekçesi yazıyorlar valiliğe. ‘Öğretmen öğrencimizi dövdü, kulağını çekti’ diye. Terbiye amaçlı, eğer öğretmen arkadaş psikopat değilse, terbiye amaçlı çocuğun geleceği için sınıfında bunu yapmışsa biz her zaman sizin yanınızdayız.' (CNNTÜRK)

    Etiketler: vali osman kaymak , samsun , öğretmen
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